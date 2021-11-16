У світі 16 листопада відзначають День боротьби з анорексією, щоб привернути увагу до цієї хвороби.

Анорексія – синдром, який полягає в повній відсутності апетиту за об’єктивної потреби організму в харчуванні. Він може супроводжуватися метаболічними захворюваннями, хворобами травної системи.

Анорексія може виникати через нестійкість психіки. Людина зосереджує всю свою увагу на недосконалості свого тіла, не помічаючи, як доводить себе до виснаження. Поштовхом до анорексії може бути низька самооцінка. Попри стереотип, анорексію можуть діагностувати у пацієнтів як із нормальною вагою, так і з надлишковою масою тіла.

Часто анорексію діагностують у відомих людей, які, окрім власних проблем із самооцінкою, зазнають сильного тиску з боку публіки. Проте лише частина знаменитостей мала сміливість зізнатися, що хворіли на анорексію. Пік цього захворювання припав на кінець 1990-х – початок 2000-х, бо саме тоді еталоном краси, зокрема серед моделей, була аномальна худорлявість. Так званий жахливий та смертоносний тренд героїнового шику.

Нещодавно українська співачка Jerry Heil розповіла, що у 18 років страждала від анорексії. За її словами, вона заходилася худнути і перестаралася. У результаті вага виконавиці становила 46 кг.

Співачка наголосила, що були дні, коли вона з’їдала лише одне яблуко. Однак коли почалися конкретні проблеми зі здоров’ям, дівчині стало не до схуднення.

– Цикл збився на півроку жорстко. Це було страшно. Мама почала на мене тиснути своїми сльозами: Що ж ти з собою робиш? Одного дня мені стало самій за себе страшно. Мама сказала: Зараз я насмажу тобі котлет і ти їстимеш їх у мене до посиніння. І що я робила? Я їх їла, – розповіла Jerry Heil.

Знесилений організм дівчини не був готовий до важкої їжі, але зрештою їй допомогли лікарі.

Також початкову стадію анорексії пережила співачка Анастасія Приходько. Коли їй було 18 років, вона на якийсь час відмовилася від їжі. Приводом стали зауваження друзів.

– Я була трохи повненька, треба було ходити, втягувати живіт, було друге підборіддя, з яким все життя борюся. Багато було друзів, які казали, мовляв, живіт висить, втягни живіт. Спочатку було дрібне харчування, потроху, дійшло до огиди до їжі, почало нудити від неї. На вагах було 47-48. Я зрозуміла, що можу два дні не їсти, пити воду, з’їсти капусту, коли звичка спрацьовувала, що треба щось з’їсти. Психолог сказала, що маю початкову версію анорексії, – розповіла Приходько.

Повернути апетит до їжі та життя артистці допомогла мама. З того моменту дівчина собі вирішила, що підтримувати форму буде лише спортом.

Актриса, модель, дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді Лілі Роуз Депп зізналася, що мала проблеми з їжею. У жовтні 2016 року Лілі з’явилася на обкладинці французького Elle. В інтерв’ю журналу дівчина розповіла, що страждала на харчові розлади, а поштовхом стали негативні коментарі в мережі, які сильно її засмучували. Акторка змогла подолати недугу. Дівчина впоралася з анорексією і тепер цілковито задоволена своїм тілом.

2012 року Леді Гага зізналася, що з 15 років страждала від анорексії та булімії. Наразі їй вдалося вирішити цю проблему, проте для неї ця тема досі складна. Артистці постійно доводиться стежити за харчуванням та способом життя.

Від анорексії страждала і одна з найкрасивіших жінок планети – Анджеліна Джолі. 2007 року у неї померла мама, що сильно підкосило психологічний стан Анджеліни. Вага актриси стрімко падала, а ЗМІ тоді її звинувачували в пропаганді зайвої худорлявості. На всі нападки Джолі просила дати їй спокій. Акторці знадобився цілий рік, щоб повернутися у форму.