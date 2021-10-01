Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про початкову стадію анорексії, яку пережила у 18-річному віці.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV зірка зізналася, що справжньою причиною хвороби стали сімейні проблеми та напружені стосунки з мамою.

У 18 років Анастасія пішла з дому, а потім довела себе до стану відчаю та байдужості. Погіршити ситуацію вдалося її друзям, які постійно вказували зірці на недоліки її фігури.

– Я пішла з дому, а потім довела себе до такого стану… Я втомилася від чергової маминої “любові”. Тоді в її житті з’явився новий чоловік і у мене вже не було сил усе це терпіти! Мені було 18, я важко це все переживала! Загалом, це був стан відчаю. В один момент мені стало байдуже на себе, на наслідки моїх дій, на навчання, яке котилося у прірву. Друзі, які виявилися не зовсім друзями, добили мене остаточно, – розповіла Настя.

Тоді Приходько почала худнути та відчувати відразу навіть до улюбленої їжі. Впоратися з хворобою та відчаєм їй допомогли найкраща подруга Емма та психолог, якого Настя знайшла в університеті.

Також на одужання вплинула її мама. Вона почала проводити з Настею час та готувати їй смачну домашню їжу.

– Від мами я прийняла допомогу тільки тому, що я думала, що це шанс налагодити наші стосунки! Я їй повірила, – додала Настя.

Приходько впевнена, що впоратися з анорексією можна і самостійно. Головне – слухати себе і не гнатися за ідеалами.

– Потрібно просто розуміти, що це все до добра не доведе. Потрібно слухати себе і вміти говорити з самим собою! Мені це завжди допомагало, бо, як правило, не було можливості поговорити з кимось, – зізналася зірка.

Варто зауважити, що Анастасія не спілкується з мамою та рідним братом вже два роки. Співачка поки не готова озвучити причину конфлікту, оскільки ця тема для неї дуже болюча.

Нагадаємо, Анастасія Приходько виховує трьох дітей: Нанну, Гордія та Луку.

Доньку зірка народила від абхазького бізнесмена – Нурі Кухілава. А у 2013 році вона вийшла заміж за своє перше кохання – Олександра.

Фото: Анастасія Приходько