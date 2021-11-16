В мире 16 ноября отмечают День борьбы с анорексией, чтобы привлечь внимание к этой болезни.

Анорексия – синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании. Он может сопровождаться метаболическими заболеваниями, болезнями пищеварительной системы.

Анорексия может возникать из-за неустойчивости психики. Человек сосредотачивает все внимание на несовершенстве своего тела, не замечая, как доводит себя до истощения. Толчком к анорексии может быть низкая самооценка. Несмотря на стереотип, анорексию могут диагностировать у пациентов с нормальным весом и с избыточной массой тела.

Часто анорексию диагностируют у известных людей, которые, кроме собственных проблем с самооценкой, подвергаются сильному давлению со стороны публики. Однако лишь часть знаменитостей нашла смелость признаться, что болели анорексией. Пик этого заболевания пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х, потому что именно тогда эталоном красоты, в частности среди моделей, была аномальная худоба. Так называемый ужасающий и смертоносный тренд героинового шика.

Не так давно украинская певица Jerry Heil рассказала, что в 18 лет страдала от анорексии. По ее словам, она принялась худеть и перестаралась. В итоге вес исполнительницы составлял 46 кг.

Певица отметила, что были дни, когда она съедала лишь одно яблоко. Однако, когда начались конкретные проблемы со здоровьем, девушке стало не до похудения.

— Цикл сбился на полгода жестко. Это было страшно. Мама начала на меня давить слезами своими: Что же ты с собой делаешь. В один день мне стало самой за себя страшно. Мама сказала: Сейчас я нажарю тебе котлет и ты будешь есть их у меня до посинения. И что я делала? Я их ела, — рассказала Jerry Heil.

Обессиленный организм девушки был не готов к тяжелой пище, но по итогу ей помогли врачи.

Также начальную стадию анорексии пережила певица Анастасия Приходько. Когда ей было 18 лет, она на время отказалась от еды. Поводом послужили замечания друзей.

— Я была немного полненькая, надо было ходить, втягивать живот, был второй подбородок, с которым я всю жизнь борюсь. Много было друзей, которые говорили, мол, живот висит, втяни живот. Начала дробное питание, по чуть-чуть, дошло до отвращения к еде, начало тошнить от нее. На весах было 47-48. Я поняла, что могу два дня не есть, пить воду, съесть капусту, когда привычка срабатывала, что что-то нужно съесть. Психолог сказала, что у меня начальная версия анорексии, — рассказала Приходько.

Вернуть аппетит к еде и жизни артистке помогла мама. С того момента девушка для себя решила, что поддерживать форму будет только спортом.

Актриса, модель, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили Роуз Депп призналась, что у нее были проблемы с едой. В октябре 2016 года Лили появилась на обложке французского Elle. В интервью журналу девушка рассказала, что страдала пищевым расстройством, а толчком стали негативные комментарии в сети, которые сильно ее расстраивали. Актриса смогла преодолеть недуг. Девушка справилась с анорексией и теперь полностью довольна своим телом.

В 2012 году Леди Гага призналась, что с 15 лет страдала от анорексии и булимии. Сейчас ей удалось решить эту проблему, однако для нее она по сей день сложная. Артистке постоянно приходится следить за питанием и образом жизни.

От анорексии страдала и одна из самых красивых женщин планеты — Анджелина Джоли. В 2007 году у нее умерла мама, что сильно подкосило ее психологическое состояние. Вес актрисы стремительно падал, а СМИ тогда ее обвиняли в пропаганде излишней худобы. На все нападки Джоли просила оставить ее в покое. Актрисе понадобился целый год, чтобы вернуться в форму.