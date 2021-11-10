Голлівудська акторка Анджеліна Джолі, яка наразі бере участь у промотурі фільму Вічні, де зіграла воїнку Тіну, розповіла, чому не дивиться фільми зі своєю участю.

За словами зірки, вона віддає перевагу процесу створення кінострічок, крім того є жахливим критиком.

– Є кілька фільмів, у яких я знімалася, але ніколи не дивилася. Мені цілком вистачило процесу їхнього створення – зйомок. Я надто критична до своєї роботи на екрані та часто віддаю перевагу не бачити кінцевого результату, – зазначила Джолі.

Крім того, Анджеліна розповіла, що її діти у захваті від її нової ролі в фільмі Вічні. Кінострічка заснована на коміксах і є 28 фільмом кінематографічного всесвіту Marvel.

У сюжеті фільму розповідається про прибульців Вічних, які прийшли на Землю 7 тис. років тому, щоб захистити людство від інших прибульців – Девіантів. Однак в інші проблеми людей їм втручатися категорично забороняється.

Джолі в кінострічці постала в образі супергероя, який може створювати смертоносну зброю з повітря. Крім того, зірка з’явилася в образі білявки.

Варто зазначити, що в фільмі знялася акторка без слуху Лорен Рідлофф, яка спілкувалася з іншими персонажами жестами. Після виходу кінострічки Вічні інтерес до мови жестів зріс на 250%.