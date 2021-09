Американська співачка Брітні Спірс відреагувала на створення документальних фільмів про неї. Знаменитість заявила в Instagram, що багато чого з фільмів — неправда.

У ролику зірка стоїть у білих шортах та блузці і дивиться прямо в камеру. Свою думку вона донесла фанатам за допомогою підпису.

– Це просто божевілля. Я переглянула уривок з документального фільму, і маю сказати, що побачене мене сильно здивувало. Все, що вони зняли, – це моє минуле, і воно там залишиться. Але вони використовували найкрасивіші фотографії та відео зі мною, так що я відзначу великі старання творців, – заявила Брітні.

Зазначимо, що в публікації зірки зникла згадка про неправдивість інформації в кінокартинах.

Користувачі мережі й далі не вірять в те, що публікацію зробила співачка. На думку фанатів, її обліковим записом продовжує керувати її батько:

Це не Брітні! Поверніть їй Instagram!

Вони захопили її акаунт, я в цьому впевнена.

Це не Брітні. Звільніть її!

Ця публікація видаляється і створюється втретє. Звільніть Брітні, це пише не вона!

Життя співачки бурхливо обговорюється в мережі тривалий час. За постійними скандалами з опікунством її батька стежили мільйони людей з усього світу, і виробники кіно не змогли пройти повз цієї теми. Нещодавно Netflix показав трейлер фільму Брітні проти Спірс, а Hulu і The New York Times випустили другу частину Framing Britney Spears – Controlling the Britney Spears.

Це не вперше, коли Брітні реагує на документальний фільм про неї. Раніше вона згадувала, що дивилася уривки з фільму Framing Britney Spears від The ​​New York Times і плакала два тижні після перегляду.

Нещодавно наречений Брітні, Сем Асгарі, також розповів про документальні фільми про життя співачки і її битви за опіку. Він вважає, що вкрай важливо творцям картин шанобливо ставитися до дівчини.