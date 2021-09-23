Стримінговий сервіс Netflix презентував трейлер документального фільму про американську співачку Брітні Спірс, який називається Брітні проти Спірс (Britney vs Spears).

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Кінострічка вийде вже цієї осені – 28 вересня, за день до чергового слухання у справі про опіку над співачкою.

У своєму фільмі Netflix покаже архівні кадри, багаторічні розслідування, нові документи, ексклюзивні інтерв’ю та, звичайно ж, розповість про боротьбу Брітні Спірс із опікунами, зокрема – з батьком. Також у трейлері продемонстрували голосове повідомлення співачки, яке було адресовано її адвокату ще в 2009 році. Словом – глядачів буде чим здивувати.

Режисером кінострічки Брітні проти Спірс стала Ерін Лі Карр. Також над фільмом працювала редактор журналу Rolling Stone Дженні Еліску.

Нагадаємо, що Брітні Спірс перебуває під опікою свого батька Джеймі Спірса з 2008 року. Він розпоряджався майном, фінансами і приймав рішення замість співачки.

Однак у червні 2021 року Брітні вперше виступила в суді проти батька. Зірка заявила, що проходила примусове лікування, крім того, їй забороняли виходити заміж і вагітніти.

Згодом Джеймі погодився відмовитися від опікунства над донькою, але попросив за це $2 млн відступних. Адвокат виконавиці Меттью Розенгарт оцінив таку вимогу батька артистки як спробу вимагання.

Варто зазначити, що 29 вересня суд усуне його від опікунства автоматично.