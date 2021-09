Американская певица Бритни Спирс отреагировала на создание документальных фильмов о ней. Знаменитость заявила в Instagram, что многое из фильмов — неправда.

В ролике звезда стоит в белых шортах и блузке, и смотрит прямо в камеру. Свою мысль она донесла фанатам с помощью подписи.

— Это просто сумасшествие. Я посмотрела отрывок из документального фильма и должна сказать, что увиденное меня сильно удивило. Все, что они сняли, — это мое прошлое, и оно там останется. Но они использовали самые красивые фотографии и видео со мной, так что я отмечу большое старание создателей, — заявила Бритни.

Отметим, что в публикации звезды исчезло упоминание о ложности информации в кинокартинах.

Пользователи сети и дальше не верят в то, что публикацию сделала певица. По мнению фанатов, ее учетной записью продолжает управлять ее отец:

Это не Бритни! Верните ей Instagram!

Они захватили ее аккаунт, я в этом уверенна.

Это не Бритни. Освободите ее!

Эта публикация удаляется и создается третий раз. Освободите Бритни, это пишет не она!

Жизнь певицы бурно обсуждается в сети длительное время. За постоянными скандалами с опекунством ее отца следили миллионы людей со всего мира, и производители кино не смогли пройти мимо этой темы. Недавно Netflix показал трейлер фильма Бритни против Спирс, а Hulu и The New York Times выпустили вторую часть Framing Britney Spears – Controlling the Britney Spears.

Это не первый раз, когда Бритни реагирует на документальный фильм о ней. Ранее она упоминала, что смотрела отрывки из фильма Framing Britney Spears от The New York Times и плакала две недели после просмотра.

Недавно жених Бритни, Сэм Асгари, также рассказал о документальных фильмах о жизни певицы и ее битве за опеку. Он считает, что крайне важно создателям картин уважительно относиться к девушке.