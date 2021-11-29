Это абсурд: Дом ученых во Львове закрыли из-за блогерской БДСМ-вечеринки

Во Львове из-за проведения БДСМ-вечеринки блогера Александра Залиско на годовщину Голодомора временно приостановили работу Дома ученых.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

По его словам, решение о временном закрытии Дома ученых приняла комиссия по ТЭБ и ЧС в понедельник из-за нарушений действующих в красной зоне карантинных ограничений.

— Из-за нарушений карантинных требований комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины, – заявил Москаленко.

Он добавил, что в городском совете чиновники следят за тем, как об этом событии, в частности, отзываются львовяне.

— Если говорить об этом событии, которое произошло в день годовщины Голодомора, то я считаю, что не чего комментировать, потому что это абсурд. Это низко, — отметил чиновник.

Со своей стороны, Александр Залиско записал обращение, в котором отметил, что сейчас общается с полицией по поводу инцидента, однако подробности пообещал раскрыть потом.

Кроме того, он извинился перед теми, кто обиделся из-за его действий. Блогер подчеркнул, что просит прощения именно у тех, кого это на самом деле это задело, а не у тех, кто пытается хайпонуть на этой тему.

С чего все началось

В День памяти жертв Голодоморов, который отмечают 27 ноября, блогер-миллионник из Черновцов Александр Залиско устроил шумную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых во Львове.

Вечеринка была в стиле Show bar, с довольно откровенными конкурсами, эротическими танцами. Александр Залиско получил изрядную волну хейта за эту вечеринку. Публику возмутила дата праздника и место проведения – День Голодомора и Дом ученых.