Американський актор Бредлі Купер зустрічається з головною помічницею Гілларі Клінтон Гумою Абедін. Закохані разом уже кілька місяців.

47-річного актора та 45-річну асистентку політика познайомила головний редактор Vogue Анна Вінтур.

– Анна точно грала роль свахи. Вона найкраща подруга Бредлі і обожнює Гуму, – сказав близький до пари джерело.

Закохані навіть нібито відвідали разом Met Gala, куди прийшли окремо, щоб не афішувати стосунки.

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– Бредлі таємно зустрічається з Гумою вже кілька місяців, вони тримали це в секреті, – сказало близьке до пари джерело.

Бредлі Купер раніше зустрічався із моделлю Іриною Шейк. У березні 2017 року в них народилася донька Лея, а у 2019 році стало відомо про їхнє розставання.

Гума колишня дружина американського політика Ентоні Вінера. У шлюбі вони були з 2010 до 2017 року. Розлучилися вони після того, як її ексчоловік опинився в центрі кількох секс-скандалів. Вони мають спільного сина Джордана.