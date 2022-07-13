Американский актер Брэдли Купер встречается с главной помощницей Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Влюбленные вместе уже несколько месяцев.

47-летнего актера и 45-летнюю ассистентку политика познакомила главред Vogue Анна Винтур.

— Анна определенно играла роль свахи. Она лучшая подруга Брэдли и обожает Хуму, — сказал близкий к паре источник.

Влюбленные даже якобы посетили вместе Met Gala, куда пришли по отдельности, чтобы не афишировать отношения.

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— Брэдли тайно встречается с Хумой уже несколько месяцев, они держали это в секрете, — сказал близкий к паре источник.

Брэдли Купер ранее встречался с моделью Ириной Шейк. В марте 2017 года у них родилась дочь Лея, а в 2019 году стало известно о их расставании.

Хума бывшая жена американского политика Энтони Винера. В браке они были с 2010 по 2017 год. Развелись они после того, как ее экс-супруг оказался в центре нескольких секс-скандалов. У них есть общий сын Джордан.