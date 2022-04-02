Тримав зброю тільки в кіно: зірка серіалу Кріпосна пішов захищати Україну

Український актор Олександр Печериця пішов захищати Україну від російської армії. Зірка серіалу Кріпосна зізнається, бойового досвіду в нього немає, раніше тримати зброю у руках доводилося тільки на зйомках.

Олександр служить у територіальній обороні Києва. Він зізнається, раніше навіть уявити не міг, що доведеться захищати країну зі зброєю у руках. Втім зараз вважає це обов’язком усього нашого покоління.

– Напевне, більшість моїх кіногероїв на вчинили б так само. Зброю я тримав у руках лише на кіномайданчиках, а бойову зброю вперше взяв уже тут, під час бойових дій.

Я дуже хочу, щоб наша квітуча та прекрасна країна позбулася цієї ворожої наволочі. У мене маленький син, йому 1 рік і 10 місяців. Я хочу, щоб він жив у вільній країні.

Бойовий дух мій і моїх побратимів на найвищому рівні. А зважаючи ще на всі ті звірства, які чинить наш ворог, ми ще й повні люті, – зауважив він.

Поки наші зірки хоробро захищають рідну землю від путінських військ, деякі уродженці України не можуть наважитися назвати Росію агресором.

У той час як російська армія обстрілює міста та вбиває мирних жителів, одеситка Регіна Тодоренко продовжує виправдовуватися за мовчання. Виявляється, співачка просто не може дійти консенсусу в питанні війни зі своїм чоловіком Владом Топаловим.