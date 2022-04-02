Держал оружие только в кино: звезда сериала Крепостная пошел защищать Украину

Украинский актер Александр Печерица отправился защищать Украину от российской армии. Звезда сериала Крепостная признается, боевого опыта у него нет, раньше держать оружие в руках приходилось только на съемках.

Александр служит в территориальной обороне Киева. Он признается, что раньше даже представить не мог, что придется защищать страну с оружием в руках. Впрочем, сейчас считает это обязанностью всего нашего поколения.

– Наверное, большинство моих киногероев не поступили бы так же. Оружие я держал в руках только на киноплощадках, а боевое оружие впервые взял здесь, во время боевых действий.

Я очень хочу, чтобы наша цветущая и прекрасная страна избавилась от этой вражеской сволочи. У меня маленький сын, ему 1 год и 10 месяцев. Я хочу, чтобы он жил в свободной стране.

Боевой дух мой и моих собратьев на самом высоком уровне. А учитывая еще все зверства, которые совершает наш враг, мы еще и полны ярости, — отметил он.

Пока наши звезды храбро защищают родную землю от путинских войск, некоторые уроженцы Украины не могут решиться назвать Россию агрессором.

В то время как российская армия обстреливает города и убивает мирных жителей, одесситка Регина Тодоренко продолжает оправдываться за молчание. Оказывается, певица просто не может прийти к консенсусу в вопросе войны со своим мужем Владом Топаловым.