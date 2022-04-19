Український актор Констянтин Войтенко звернувся до дружин російських військових, а також наочно показав, що буде з їх чоловіками. Спойлер: живими вони їх після України більше не побачать.

У своєму зверненні він закликав російських жінок чекати на трупи своїх загиблих муженьків-вугільків.

Зокрема, він звернувся до Ольги Биковської, яка закликала чоловіка ґвалтувати українок.

– Це відео я присвячую всім російським жінкам, чоловіки яких прийшли до нашої країни зі зброєю та вбивають наших людей. І особливо Ользі Биковській, яка порадила у телефонній розмові зі своїм чоловіком ґвалтувати українок. Так ось. Війна скоро закінчиться нашою перемогою та ганебним програшем вашої армії, – заявив актор.

За його словами, нині в Україні є проблема, а саме, що робити з трупами російських військових, адже ними всіяна вся наша земля.

– Одна з проблем, з якою ми зіштовхнемося, куди подіти трупи ваших чоловіків. Я почав вивчати це питання і побачив, що Кабмін уже вирішив, що робити з тілами окупантів, – додав Войтенко.

Актор процитував постанову Кабінету міністрів України про те, що після накопичення тіл у моргах чи пунктах збору буде забезпечено доставку загиблих російських військових до єдиного центру, з якого потім проводитиметься їхнє подальше транспортування, з кінцевим пунктом призначення в РФ.

Наприкінці відео Констянтин Войтенко згадав російський фільм із Груз 200, в якому труп військового кладуть його нареченій у ліжко. Актор наголосив, що така доля спіткаю кожну російську жінка, яка відправить сюди чоловіка.

– Тобто ми вам доставимо ваших чоловіків-вугольків, передамо вашому керівництву, а вже вони точково відправлятимуть за адресами, те, що залишилося від ваших чоловіків. Згадав чудовий фільм вашого російського режисера, про вашу країну і найголовніше про вас, російських людей. Фільм з нехитрою назвою, але дуже точно відображає вашу реальність. Це явно божевільна людина, і мені здається, вона дуже сильно на когось схожа. Так що, наречені, чекайте! Скоро вам наречених привезуть, — каже Войтенко.