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Вірю, що зло буде покарано: Цибульська показала зруйнований дім батьків в Ірпені

19 Квітня 2022, 01:19
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Вірю, що зло буде покарано: Цибульська показала зруйнований дім батьків в Ірпені
Джерело: Ольга Цибульська

Відома українська співачка Оля Цибульська показала, як виглядає дім її батьків в Ірпені, після того, як звідти вигнали російських окупантів.

– Це дім моїх батьків в Ірпені. Точніше те, що було домом. Я дивилась ці фото, відео і плакала. Ридала, бо вони могли бути там. Ті дні, коли не було зв’язку під окупацією орків і відсутність розуміння чи вони живі – найстрашніші, – поділилася артистка.

Вона розповіла, що батьків тоді вдалося вивезти.

– Нам вдалось їх вивезти. Вони живі! Це найголовніше. Вірю, що зло буде покарано. Фашистські гниди отримають за заслугами, – зазначила Цибульська.

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Теги
Ірпінь , Війна в Україні , Ольга Цибульська
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