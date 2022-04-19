Украинский актер Константин Войтенко обратился к женам российских военных, а также наглядно показал, что будет с их мужьями. Спойлер: живыми они после Украины их больше не увидят.

В своем обращении он призвал российских женщин ждать трупы своих погибших муженьков-угольков.

В частности, он обратился к Ольге Быковской, которая призвала мужа насиловать украинок.

— Это видео я посвящаю всем российским женщинам, мужчины которых пришли в нашу страну с оружием и убивают людей. И особенно Ольге Быковской, посоветовавшей в телефонном разговоре со своим мужем насиловать украинок. Так вот. Война скоро закончится нашей победой и позорным проигрышем вашей армии, – заявил актер.

По его словам, сейчас в Украине есть проблема, а именно, что делать с трупами российских военных, потому что ими усеяна вся наша земля.

Одна из проблем, с которой мы столкнемся, куда девать трупы ваших мужчин. Я начал изучать этот вопрос и увидел, что Кабмин уже решил, что делать с телами оккупантов, — добавил Войтенко.

— Актер процитировал постановление Кабинета министров Украины о том, что после накопления тел в моргах или пунктах сбора будет обеспечена доставка погибших российских военных в единый центр, из которого будет затем проводиться их дальнейшая транспортировка, с конечным пунктом назначения в РФ.

В конце видео Константин Войтенко вспомнил российский фильм из Груз 200, в котором труп военного кладут его невесте в постель. Актер подчеркнул, что такая судьба постигнет каждую российскую женщину, которая отправит сюда мужчину.

— То есть мы вам доставим ваших муженьков-угольков, передадим вашему руководству, а уж они будут точечно отправлять по адресам, то, что осталось от ваших мужчин. Вспомнил замечательный фильм вашего русского режиссера, о вашей стране и самое главное о вас, российских людях. Фильм с незамысловатым названием, но очень точно отражает вашу реальность. Это явно сумасшедший человек, и мне кажется, он очень сильно похож на кого-то. Так что, невесты, ждите! Скоро вам жениха привезут, — говорит Войтенко.