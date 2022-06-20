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Тренд літа 2022: стильні образи з високими шкарпетками

20 Червня 2022, 12:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle Юлія Крижалка Персональний і fashion-стиліст
Тренд літа 2022: стильні образи з високими шкарпетками

Британська газета The Guardian назвала високі шкарпетки головним модним трендом літа 2022. Вони вже давно полюбилися багатьма, проте не всі знають, що їх сміливо можна поєднувати, здавалося б, не з поєднуваним. До того ж, ця річ гардеробу зробить ваш лук цікавішим.

Персональний стиліст Юлія Крижалка розповіла Фактам ICTV, з чим носити високі шкарпетки та склала ідеї модних образів на літо.

Формула образу: оверсайз піджак, топ у рубчик, джинсові шорти, високі шкарпетки, білі кеди, маленька сумочка та бейсболка. Тут проглядається мікс стилів – спортивного та кежуал.

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Рекомендує стиліст носити високі шкарпетки та під сукні. Наприклад, міні-сукня, високі козаки, високі шкарпетки та маленька в’язана сумочка.

– Дуже круте і водночас просте поєднання. У цьому образі заміксували синьо-жовте поєднання і додали етно нотки. Якщо сумніваєтеся щодо черевиків улітку, то такий образ буде доречний в прохолоднішу погоду, – каже Юлія.

Чудовий вигляд високі шкарпетки матимуть із сукнею-сорочкою. Образ можна доповнити жакетом під довжину сукні та взути лофери. Стримане поєднання, що передає атмосферу жіночності, але в кежуальній інтерпретації.

Також можна поєднувати шкарпетки з білою атласною сорочкою та шортами з костюмної тканини. На ноги – лофери та розбавити образ солом’яною сумкою, яка додасть настрою літа та сонця. Знову ж таки – стилізуємо міксом стилів: ділового та бохо.

– Якщо підсумувати, стилістичний прийом з високими шкарпетками – супер опція на літо, для різноманітних луків та завжди цікавого вигляду. Ви точно завдяки своєму образу будете в центрі уваги, – наголосила Юлія.

Раніше Юлія Крижалка розповіла, що має бути в базовому гардеробі на літо 2022. Також поділилася рекомендаціями, як не купити зайвого, обрати правильно і завжди знати, що одягнути.

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