Британська газета The Guardian назвала високі шкарпетки головним модним трендом літа 2022. Вони вже давно полюбилися багатьма, проте не всі знають, що їх сміливо можна поєднувати, здавалося б, не з поєднуваним. До того ж, ця річ гардеробу зробить ваш лук цікавішим.

Персональний стиліст Юлія Крижалка розповіла Фактам ICTV, з чим носити високі шкарпетки та склала ідеї модних образів на літо.

Формула образу: оверсайз піджак, топ у рубчик, джинсові шорти, високі шкарпетки, білі кеди, маленька сумочка та бейсболка. Тут проглядається мікс стилів – спортивного та кежуал.

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Рекомендує стиліст носити високі шкарпетки та під сукні. Наприклад, міні-сукня, високі козаки, високі шкарпетки та маленька в’язана сумочка.

– Дуже круте і водночас просте поєднання. У цьому образі заміксували синьо-жовте поєднання і додали етно нотки. Якщо сумніваєтеся щодо черевиків улітку, то такий образ буде доречний в прохолоднішу погоду, – каже Юлія.

Чудовий вигляд високі шкарпетки матимуть із сукнею-сорочкою. Образ можна доповнити жакетом під довжину сукні та взути лофери. Стримане поєднання, що передає атмосферу жіночності, але в кежуальній інтерпретації.

Також можна поєднувати шкарпетки з білою атласною сорочкою та шортами з костюмної тканини. На ноги – лофери та розбавити образ солом’яною сумкою, яка додасть настрою літа та сонця. Знову ж таки – стилізуємо міксом стилів: ділового та бохо.

– Якщо підсумувати, стилістичний прийом з високими шкарпетками – супер опція на літо, для різноманітних луків та завжди цікавого вигляду. Ви точно завдяки своєму образу будете в центрі уваги, – наголосила Юлія.

Раніше Юлія Крижалка розповіла, що має бути в базовому гардеробі на літо 2022. Також поділилася рекомендаціями, як не купити зайвого, обрати правильно і завжди знати, що одягнути.