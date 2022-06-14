У 2022 році як в Україні, так і в усій Європі очікується спекотне літо. Важливий предмет гардеробу цієї пори року – купальник, особливо якщо ви любитель водойм та пляжів.

Варто зазначити, що в Україні через повномасштабну війну багато пляжів заборонені до відвідування, тому перш ніж вирішити – йти чи не йти, варто дізнатися – чи можна. Звичайно, відпочинок цього року не буде таким, про який ви мріяли, але позасмагати можна і у дворі, наприклад, якщо у вас є приватний будинок.

Факти ICTV вирішили розібратися разом із персональним стилістом Марією Горбачовою – які купальники модні в 2022 році та в яких брендах найцікавіші моделі цього сезону.

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– Я за практичну, не швидку та функціональну моду, тому асиметрію, зайві елементи, вирізи та аксесуари не рекомендую, засмага в них не буде рівною та красивою. Це підходить лише для фотосесій, – наголосила стиліст.

Марія зауважила, що хоче розпочати огляд з українського бренду, оскільки наразі особливо важливо підтримувати вітчизняного виробника.

– Чудовий мінімалістичний дизайн, матовий гладкий матеріал та дуже гарна колірна палітра на будь-який смак, – каже Горбачова.

Шанувальники купальників-боді, складного та асиметричного дизайну знайдуть відповідні моделі в українському бренді La Mare.

Жаті купальники не втратили своєї актуальності, основоположником вважається марка HUNZA G, але вони довго сохнуть і вже дуже багато виробників надихнулися стилістикою цього бренду.

Якщо все-таки дуже хочеться, то можна зупинитись на такому варіанті молочного відтінку.

– Мені імпонує цей бренд за його романтичний і при цьому простий стиль, ненав’язливі оборки, фактурний матеріал та дуже гарну палітру, – наголосила стиліст.

Звернути увагу можна і на класичні моделі бандо, які представлені в австралійському бренді.

Бандо з етнічними забарвленнями також актуальні цього сезону.

Цікаві неймовірно соковиті та яскраві принти.

Глянцевий фініш, складки та всілякі плетіння у стилістиці 90-х дуже актуальні, якщо це ваше – шукайте в Isa Boulder.

Модні цього літа кавові відтінки з лаконічним дизайном ліфа.

Стиліст каже, модель, представлена ​​нижче – ніколи не виходить із моди і цього сезону однозначно є її фаворитом.

Схожа модель з анімалістичним принтом є також в українському бренді Neha Swim.

Завжди актуальний – традиційно чорний. Має стильний і лаконічний вигляд.

Дизайн, який цього сезону представлений майже в кожному бренді. Поза часом – відтінки коричневого та пісочного.

Міф, що такий фасон підходить тільки для дівчат з ідеальною фігурою, зараз це все умовно, тому володарки пишних форм – не проходьте повз.

Якщо ви шукаєте цілісний купальник, то такий прикрасить будь-яку фігуру, дуже елегантний виріз і силует.