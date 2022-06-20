Британская газета The Guardian назвала высокие носки главным модным трендом лета 2022. Они уже давно полюбились многими, однако не все знают, что их смело можно сочетать казалось бы с несочетаемым. К тому же, эта вещь гардероба сделает ваш лук более интересным.

Персональный стилист Юлия Крыжалка рассказала Фактам ICTV, с чем носить высокие носки и составила идеи модных образов на лето.

Формула образа: оверсайз пиджак, топ в рубчик, джинсовые шорты, высокие носки, белые кеды, маленькая сумочка и бейсболка. Тут просматривается микс стилей — спортивного и кэжуал.

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Рекомендует стилист носить высокие носки и под платья. Например, мини-платье, высокие казаки, высокие носки и маленькая вязаная сумочка.

— Очень крутое и одновременно простое сочетание. В данном образе замиксовали сине-желтое соединение и добавили нотки этно. Если сомневаетесь относительно ботинок летом, то такой образ будет уместен в более прохладную погоду, — говорит Юлия.

Отлично высокие носки будут смотреться с платьем-рубашкой. Образ можно дополнить жакетом под длину платья и обуть лоферы. Сдержанное сочетание, передающее атмосферу женственности, но в кэжуальной интерпретации.

Также можно сочетать носки с белой атласной рубашкой и шортам из костюмной ткани. На ноги — лоферы и разбавить образ соломенной сумкой, которая придаст настроения лета и солнца. Опять же — стилизуем миксом стилей: делового и бохо.

— Если подытожить, стилистический прием с высокими носками – супер-опция на лето, для разнообразных луков и всегда интересного вида. Вы точно благодаря своему образу будете в центре внимания, — отметила Юлия.

Ранее Юлия Крыжалка рассказала, что должно быть в базовом гардеробе на лето 2022. Также поделилась рекомендациями, как не купить лишнего, выбрать правильно и всегда знать, что одеть.