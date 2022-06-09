Свідомість багатьох із нас залишилася в лютому, проте за вікном літо, а це означає – потрібно “перевзути” свій гардероб на стильні сезонні речі. Як не купити зайвого, обрати правильно та завжди знати, що одягнути? На допомогу приходять базовий та капсульний гардероби.

Факти ICTV разом із персональним стилістом Юлією Крижалко розібралися, що слід купити з верхнього одягу, нижнього, взуття та аксесуарів, склавши базовий гардероб на літо 2022.

Що таке базовий гардероб і навіщо він потрібен

У нашому гардеробі завжди мають знайтися речі, які будуть нашою основою для формування варіативних образів. Наприклад – біла, чорна, бежева футболки, які комбінуються з чимось і з якими можна сформувати багато різних комплектів. Вони будуть зв’язковою ланкою між складним виробом, наприклад, з принтованими штанами палаццо.

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Виграшний вигляд має, коли в нашому образі є виразний акцент і нейтральна деталь, яка врівноважуватиме і створюватиме баланс образу.

Варто зазначити, що основною річчю може бути ваша унікальна фішка. Наприклад, ви любите шовкові хустки, відповідно, у ваших образах вони стають базовою річчю, оскільки формують фундамент стилю та його впізнаваність.

Проаналізуйте свій стиль і подумайте, яка річ із вашого гардеробу відображає ваш стиль і простежується у більшості луків. Вона і є особистою базою.

– Тепер складаємо капсулу: максимально варіативні одиниці, які є основою ваших образів на сезон. Якщо коротко, капсула складає невелику кількість речей, які дуже круто між собою поєднуються і, відповідно, ви витрачаєте менше часу на ранкові збори, чітко розумієте логіку свого гардеробу і з цієї невеликої кількості речей можете скласти багато цікавих образів, – зазначила Юлія.

Основні тренди літа 2022

Тренд на етно простежується майже в усіх колекціях. Сукні максі вільного крою з вишивкою, легкі блузки з мереживом, лляні костюми з орнаментами.

Синьо-жовті кольори – тренд на колір свободи та незалежності. Багато світових брендів використовують синьо-жовте поєднання. Наприклад, нещодавно відбувся реліз кедів у кольорах прапора України у колаборації Adidas та Gucci.

Юлія зазначає, що трендом літа є і солом’яні вироби. Сумки та аксесуари є незамінними атрибутами літнього гардеробу вже сезон.

Трикотажні топи у рубчик різних кольорів стануть чудовою базою для яскравих літніх образів.

Легкі сукні у квітковий принт – міні, міді, максі – на будь-який смак. Стиліст рекомендує обирати дрібний квітковий принт, оскільки виріб має більш благородний вигляд.

Ще один тренд – яскравий одяг. Наразі всім нам не вистачає позитивних емоцій, тому яскравий гардероб додасть фарб у щоденні образи.

Блузи грайливого крою з об’ємними рукавами. Мають дуже ніжний та романтичний вигляд. Класно стилізувати з кежуалом та акуратними аксесуарами.

Речі у стилі мілітарі. Юлія відзначає, мода відображає настрій суспільства, тому штани карго, накладні кишені, колір хакі та всі його відтінки, об’ємні щільні верхні сорочки – передають мотив стилю мілітарі.

Що купити з верхнього одягу на літо

Стиліст каже, однозначно має бути кілька жакетів різних відтінків. Важливо пам’ятати – тканина має бути щільною.

Слід розглянути трикотажні подовжені кардигани чи джинсові куртки.

Що купити з верху на літо

У гардеробі мають бути базові якісні однотонні футболки, кілька кольорів топів, біла сорочка – можна лляну.

Що купити з низу на літо

Юлія рекомендує придбати виграшні для вашого типу фігури джинси. Також слід обзавестися легкою спідницею – плісе або міді з невеликим вирізом, та шортами – джинсовими короткими та більш подовженими.

Увагу слід звернути і на бермуди для більш стриманих образів. Важливо, щоб вони були із гарної костюмної тканини.

Що купити зі взуття на літо

Однозначно мають бути сандалі на масивній підошві, білі кеди, кілька пар босоніжок на підборах – яскравих та нейтральних відтінків.

Можна придивитися до однієї пари босоніжок із зав’язками, до балеток та шльопанців.

Що купити з аксесуарів на літо

Окуляри, сумка на всі випадки життя, яка закриватиме більшість гардеробних завдань.

– У моєму випадку це сумка тоут бежевого кольору середнього розміру українського бренду Verbena, – наголосила стиліст.

Також придивіться до сережок, кольє, каблучок. Довіртеся своєму смаку та комфорту.

Приклади готових базових образів на літо

Яскравий топ із цікавим кроєм, джинси, кеди, маленька сумочка та чорні окуляри.

Яскрава сорочка, чорні штани, білі кеди, чорні окуляри та маленька сумочка.

Топ у рубчик, білі штани, лофери, окуляри та ваша базова сумка.

Біла сорочка, джинси, білі кеди, чорні окуляри та сумка цікавої форми.