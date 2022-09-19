Один із найпопулярніших музичних рейтингів Apple Music нещодавно сформував топ-100 композицій в Україні. Деякі музичні аналітики вже охрестили рейтинг культурною перемогою вітчизняних виконавців, оскільки ті його очолюють. Інші – з прикрістю виділяють російських артистів, чиї треки досі впевнено тримаються у музичних трендах в Україні. І це після пів року повномасштабної війни Росії проти України. Які зрушення відбулися в українській музиці за місяці вторгнення і що на це впливає – ми поспілкувалися з українськими артистами та аналітиками.

Україномовні пісні в першій десятці

Топ-10 найпопулярніших треків серед слухачів в Україні, за версією платформи Apple Music, повністю україномовні. До того ж абсолютна більшість композицій належить новому поколінню артистів, серед яких є репери, кавер-мейкери і творці синтезу фольклору та автентики.

Очолив рейтинг реп-виконавець Skofka із присвяченою загиблому на фронті другові піснею Чути гімн. Трек, представлений у серпні, за місяць облетів мільйони публікацій у TikTok. Сам виконавець активно почав випускати композиції буквально два роки тому.

Зараз дивляться

– Чи очікував я успіху минулого року? Твердо скажу: так, очікував! Коли почали виходити треки Геть за забор; Сірник, я чітко відчув, що моя музика подобається не тільки мені, я бачив і відчував емоції людей. Безумовно що війна, наш бойовий дух, патріотизм, підтримка вплинули на українську творчість, допомогли повірити багатьом українцям, що вона існує, але я особисто вважаю, що це і так було неминуче, просто, можливо, через довший період часу, – поділився Skofka.

Разом зі Skofka у топ-10 двічі потрапили і цьогорічні переможці Євробачення – гурт Kalush Orchestra. Їхня пісня-колаборація зі Skofka під назвою Додому стала п’ятою у рейтингу, а сольний трек Stefania – дев’ятим. Успіх, за словами лідера гурту Олега Псюка, був прогнозованим.

– Звісно, очікування були, й дуже хотілося треком і своєю перемогою на Євробаченні хоч якось зробити цей прорив не тільки на українському, а й на світовому ринку. Знаєте, я дуже люблю реп. Ще більше я люблю український реп, який було так складно знайти в моїй юності. Мабуть, так історично склалося, що всі свої переживання та досвід українці завжди відтворюють у музиці, тому не дивно що зараз такий бум.

Лідерами рейтингів стають треки-мікси, приміром, створені з використанням вірусних цитат воєнного часу. Третім у топі стала композиція Вечорниці гурту 100лиця і виконавиці Skylerr, що має у приспіві максимум ритмічного біту і мінімум тексту. Акцент зроблено на відомій фразі британського експрем’єр-міністра Бориса Джонсона Добрий день, everybody!

– Не розраховували на топ-10 Apple Music, писали її по фану. Коли отримали фідбек від аудиторії і коли люди масово почали знімати під неї TikTok, самі були шоковані. Кожен день виходять нові українські пісні від виконавців, яких пів року тому ще ніхто не знав, українська музична індустрія змінюється на очах. Музика на інформаційному фронті має також велике значення, і ми вдячні свідомим українцям, які слухають нові українські пісні, разом ми справді робимо дива, – розповів учасник гурту 100лиця Назар.

У десятку лідерів потрапляють пісні не лише про війну, як, наприклад, Біля тополі Shumei, а й про лірику любові, хоч і на тлі розлуки. Пісня Чи разом? від виконавиці KOLA, що опинилася серед найпопулярніших, була написана із думками про коханого, що служив у ЗСУ.

– У мене немає таємничого “секрету хіта”, я просто пишу і співаю про те, що бачу і відчуваю. Сьогодні на музичному фронті з’явилося багато нових виконавців, які популяризують українські пісні, і це мене тішить, але прикро, що саме такі складні обставини стали каталізатором таких змін в українському шоу-бізнесі. Я вважаю, що наша мелодійна мова повинна бути почутою, – коментує KOLA.

Музичний бум спричинив явище, коли в українські топи прийшли іноземні артисти, що співають українською. Другу сходинку топ-100 посів україномовний трек білоруського виконавця Сheev – Гарно так.

– Дуже здивувався, коли побачив, як моя пісня швидко піднімається в чарті. Раніше чарти мене навіть трохи лякали, я не стежив за ними, бо знав – там хороша музика на мене не чекає. А зараз там з’явилися пісні різних жанрів і часто навіть не комерційні. Раніше багато українських артистів співали російською, мене це дивувало. Тому, як на мене, ніяких передумов для такого загального прориву не було, – дивується виконавець Сheev.

Еволюція шоу-бізнесу: з російської на українську мову

Українська зазвучала частіше і у репертуарах вітчизняних виконавців, відомих протягом багатьох років. Приміром, публічно перейшов на українську і у творчості, і у публічному просторі Dantes. У одній з композицій воєнного часу – Обійми – артист сам співає про те, що намагається переходити на українську і підтримує кожного, хто це робить.

– Я написав цю пісню, сидячи вдома і вивчаючи акаунти своїх друзів та інших артистів, які раніше спілкувались російською. Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусиль і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську, – друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував, – написав Dantes в Instagram.

Влітку вийшов і новий альбом Monatik, який багато років співав переважно російською. У збірці пісень ART Оборона, присвячених війні, сім з дев’яти пісень звучать українською. Так само співати українською почали у переважній більшості треків Макс Барських, NK Настя Каменських, Оля Полякова. А співачка Надя Дорофєєва навіть переписала пісню Разноцветная на україномовну Різнокольорова. Її вона анонсувала разом із виходом першого повністю україномовного альбому.

Російські виконавці в українських топах

Засилля російськомовної музики, а тим паче – треків російських артистів, не відпускало українські топи за кількістю прослуховувань роками. Навіть минулого року у той самий топ-100 від Apple Music увійшло тільки шість пісень українських виконавців, і лише одна з них була українською – трек Wellboy Гуси на 52-й позиції. Переважну більшість сходинок рейтингу, окрім європейських пісень, посідали російські виконавці Моргенштерн, Скриптоніт, Slava Marlow та Джиган.

У 2022-му, через пів року від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, деякі з цих імен досі оселяються на позиціях українського топ-100. Приміром, пісня Моргенштерна у колаборації з російським виконавцем Arut Bugatti наразі на 29-й сходинці трендів, лишивши позаду українських виконавців – Артема Пивоварова, гурт Один в каное та Monatik. Також серед ста найпопулярніших пісень в Україні досі є композиції росіян Єгора Кріда, Анни Асті, MiyaGi & Andy Panda, Marcul, які публічно не засуджують агресію та вторгнення з боку РФ.

Отже, підрахували музичні аналітики, майже чверть з сотні топ-пісень належить російським виконавцям, хоч вони і не очолюють рейтинг. Чому це відбувається і які наслідки для українців і України – розповів музичний оглядач Максим Комлєв.

– Не всі можуть раз і назавжди обірвати зв’язок з творчістю російських артистів. Не через меншовартість — просто це музика, яка їм подобалася, вони не мали чи не хотіли мати альтернативи, шукати її. Чому зараз особливо неприйнятно слухати російське? По-перше, виплати з прослуховувань, з яких далі артист сплачує податки, з яких потім гроші йдуть у російський бюджет, а звідти – на військову промисловість чи будь-куди. По-друге, зараз склалися такі обставини, коли український слухач може зрозуміти: російський музичний контент не є безальтернативним. Вибір музики широченний, аби було бажання розширювати свої горизонти. Артистам треба знаходити шляхи поширення, щоб ця музика знаходила масового слухача. Тоді потреба в прослуховуванні російської музики просто відпаде.

Плейліст кожного українця – це щось особисте, зміст якого, як і власні думки, кожен наповнює сам. Втім, українські музичні аналітики сходяться на думці, що нині – золота пора для українських виконавців, щоб проявити себе, оскільки у топрейтинги пробиваються навіть ті, кого ще пів року тому не знала широка аудиторія. Нині сказати, що попиту на україномовне нема – просто неможливо. І хоч би якою була ціна цих змін, вони є і, безумовно, торують шлях такій українській музиці, якої ми ще не бачили за всю історію незалежності.