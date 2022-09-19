Один из самых популярных музыкальных рейтингов Apple Music недавно сформировал топ-100 композиций в Украине. Некоторые музыкальные аналитики уже окрестили рейтинг культурной победой отечественных исполнителей, поскольку те его возглавляют. Другие – с огорчением выделяют российских артистов, чьи треки до сих пор уверенно держатся в музыкальных трендах в Украине. И это после полугода полномасштабной войны России против Украины. Какие сдвиги произошли в украинской музыке за месяцы вторжения и что влияет на это – мы пообщались с украинскими артистами и аналитиками.

Украиноязычные песни в первой десятке

Топ-10 самых популярных треков среди слушателей в Украине, по версии платформы Apple Music, полностью украиноязычен. К тому же абсолютное большинство композиций принадлежит новому поколению артистов, среди которых реперы, кавер-мейкеры и создатели синтеза фольклора и аутентики.

Возглавил рейтинг рэп-исполнитель Skofka с песней Чути гімн, посвященной погибшему на фронте другу. Трек, представленный в августе, за месяц облетел миллионы публикаций в TikTok. Сам исполнитель активно начал выпускать композиции буквально два года тому назад.

Сейчас смотрят

– Ожидал ли я успеха в прошлом году? Твердо скажу: да, ожидал! Когда начали выходить треки Геть за забор; Сірник, я отчетливо почувствовал, что моя музыка нравится не только мне, я видел и испытывал эмоции людей. Безусловно, что война, наш боевой дух, патриотизм, поддержка повлияли на украинское творчество, помогли поверить многим украинцам, что оно существует, но я лично считаю, что это и так было неизбежно, просто, возможно, спустя какой-то период времени, – поделился Skofka.

Вместе со Skofka в топ-10 дважды попали и победители Евровидения – группа Kalush Orchestra. Их песня-коллаборация с Skofka под названием Додому стала пятой в рейтинге, а сольный трек Stefania – девятым. Успех, по словам лидера группы Олега Псюка, был прогнозирован.

– Конечно, ожидания были, и очень хотелось треком и своей победой на Евровидении хоть как-то совершить этот прорыв не только на украинском, но и на мировом рынке. Знаете, я очень люблю рэп. Еще больше я люблю украинский рэп, который было так сложно найти в моей юности. Наверное, так исторически сложилось, что все свои переживания и опыт украинцы всегда воспроизводят в музыке, поэтому не удивительно, что сейчас такой бум.

Лидерами рейтингов становятся треки-миксы, например, созданные с использованием вирусных цитат военного времени. Третьим в топе стала композиция Вечорниці группы 100лица и исполнительницы Skylerr, имеющая в припеве максимум ритмического бита и минимум текста. Акцент сделан на известной фразе британского экс-премьера Бориса Джонсона Добрий день, everybody!

– Не рассчитывали на топ-10 Apple Music, писали ее по фану. Когда получили фидбеки от аудитории и когда люди массово начали снимать под нее TikTok, сами были в шоке. Каждый день выходят новые украинские песни от исполнителей, которых полгода назад никто не знал, украинская музыкальная индустрия меняется на глазах. Музыка на информационном фронте имеет большое значение, и мы благодарны сознательным украинцам, которые слушают новые украинские песни, вместе мы действительно делаем чудеса, — рассказал участник группы 100лица Назар.

В десятку лидеров попадают песни не только о войне, как, например, Біля тополі Shumei, но и о лирике любви, хоть и на фоне разлуки. Песня Чи разом? от исполнительницы KOLA, оказавшаяся среди самых популярных, была написана с мыслями о любимом, который служил в ВСУ.

– У меня нет тайного “секрета хита”, я просто пишу и пою о том, что вижу и чувствую. Сегодня на музыкальном фронте появилось много новых исполнителей, которые популяризируют украинские песни, и это меня радует, но досадно, что именно столь сложные обстоятельства стали катализатором таких изменений в украинском шоу-бизнесе. Я считаю, что наш мелодичный язык должен быть услышан, – комментирует KOLA.

Музыкальный бум вызвал явление, когда в украинские топы пришли иностранные артисты, поющие на украинском языке. Вторую строчку топ-100 занял украиноязычный трек белорусского исполнителя Сheev – Гарно так.

– Очень удивился, когда увидел, как моя песня быстро поднимается в чарте. Раньше чарты меня даже немного пугали, я не следил за ними, потому что знал – хорошая музыка там меня не ждет. А сейчас там появились песни разных жанров и часто даже не коммерческие. Раньше большинство украинских артистов пело на русском, меня это удивляло. Поэтому, по-моему, никаких предпосылок для такого общего прорыва не было, – удивляется исполнитель Сheev.

Эволюция шоу-бизнеса: с русского на украинский язык

Украинский язык зазвучал чаще и в репертуарах отечественных исполнителей, известных на протяжении многих лет. К примеру, публично перешел на украинский и в творчестве, и в публичном пространстве Dantes. В одной из композиций военного времени – Обійми – артист сам поет о том, что старается переходить на украинский и поддерживает каждого, кто это делает.

– Я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском. Этим треком я хочу подбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, — друзья, ничего ужасного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал, – написал Dantes в Instagram.

Летом вышел и новый альбом Monatik, который много лет пел преимущественно на русском. В сборнике песен ART Оборона, посвященных войне, семь из девяти песен звучат полностью на украинском. Также петь на украинском стали в подавляющем большинстве треков Макс Барских, NK Настя Каменских, Оля Полякова. А певица Надя Дорофеева даже переписала песню Разноцветная на украиноязычную Різнокольорова. Ее она анонсировала вместе с выходом первого полностью украиноязычного альбома.

Российские исполнители в украинских топах

Засилье русскоязычной музыки не отпускало украинские топы по количеству прослушиваний годами. Даже в прошлом году в тот же топ-100 от Apple Music вошло всего шесть песен украинских исполнителей, и только одна из них была на украинском – трек Wellboy Гуси на 52-й позиции. Подавляющее большинство строчек рейтинга, кроме европейских песен, занимали российские исполнители Моргенштерн, Скриптонит, Slava Marlow и Джиган.

В 2022-м, через полгода после начала полномасштабного вторжения России в Украину, некоторые из этих имен до сих пор находятся на позициях украинского топ-100. К примеру, песня Моргенштерна в коллаборации с российским исполнителем Arut Bugatti на 29-й строчке трендов, оставив позади украинских исполнителей – Артема Пивоварова, группу Один в каное и Monatik. Среди ста самых популярных песен в Украине до сих пор есть композиции россиян Егора Крида, Анны Асти, MiyaGi & Andy Panda, Marcul, которые публично не осуждают агрессию и вторжение со стороны РФ.

Таким образом, подсчитали музыкальные аналитики, почти четверть из сотни топ-песен принадлежит российским исполнителям, хоть они и не возглавляют рейтинг. Почему это происходит и какие последствия для украинцев и Украины – рассказал музыкальный обозреватель Максим Комлев.

– Не все могут раз и навсегда оборвать связь с творчеством русских артистов. Не из-за неполноценности — просто эта музыка, которая им нравилась, у них не было или они не хотели альтернативы, искать ее. Почему сейчас особенно неприемлемо слушать русское? Во-первых, выплаты за прослушивания, из которых дальше артист платит налоги, из которых идут деньги в российский бюджет, а оттуда — на военную промышленность или куда угодно. Во-вторых, сейчас сложились такие обстоятельства, когда украинский слушатель может понять: российский музыкальный контент не безальтернативный. Выбор музыки широк, было бы желание расширять свои горизонты. Артистам нужно находить пути распространения, чтобы их музыка находила массового слушателя. Тогда потребность в прослушивании русской музыки просто отпадет.

Плей-лист каждого украинца – это нечто личное, содержание которого, как и собственные мысли, каждый наполняет сам. Впрочем, украинские музыкальные аналитики сходятся во мнении, что сейчас золотая пора для украинских исполнителей, чтобы проявить себя, поскольку в топ-рейтинги пробиваются даже те, кого еще полгода назад не знала широкая аудитория. Сейчас сказать, что спроса на украиноязычное нет – просто невозможно. И какой бы ни была цена этих изменений, они есть и, безусловно, прокладывают путь такой украинской музыке, которой мы еще не видели за всю историю независимости.