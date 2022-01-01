Топ-10 фільмів у жанрі фентезі для новорічних вихідних

Хто не любить Різдво та магію? Гадаємо, що таких людей небагато. Новорічні свята – період, де чаклунство огортає весь світ і дарує людям щастя. У цей новорічний період можна насититися магією не лише за допомогою фільмів про Гаррі Поттера чи Нарнію – це класика, але є й гідні аналоги.

Факти ICTV радять 10 фільмів у жанрі фентезі, які дозволять повірити у казку.

Фантастичні звірі і де їх шукати

Приквел історії Гаррі Поттера хоч і користується популярністю, але не кожен оцінив картину. Події цього фільму відбуваються за 65 років до початку основної саги про хлопчика-чарівника — цього разу вдалося передати весь антураж легендарної класики.

Історія розповість про магізоолога Ньюта Скамандера, який приїжджає до Нью-Йорка з повною валізою магічних істот. Звичайно, одна з тварин вислизає від нього під час мітингу на майдані. Випадковим свідком чар стає маг Якоб Ковальський, який так само випадково плутає валізу Ньюта зі своєю.

Фільм покаже, як маг намагається розібратися із проблемами, які раптово на нього навалилися.

Режисер: Девід Єтс

Головні ролі: Едді Редмейн, Кетрін Вотерстон, Ден Фоглер, Колін Фаррелл, Елісон Судол.

Рейтинг IMDb: 7,3

Красуня і Чудовисько

Це рімейк легендарного анімаційного фільму від компанії Walt Disney Animation Studios, що базується на казці Жанни Марі Лепренс де Бомон.

Історія залишилася без змін – у старому замку живе принц Адам, якого зачарували за поганий характер – він живе у образі чудовиська. Подолати чари може лише справжнє кохання.

Режисер: Білл Кондон

Головні ролі: Емма Вотсон, Ден Стівенс, Люк Еванс, Джош Ґед, Кевін Клайн.

Рейтинг IMDb: 7,1

Аладдін

Картина – адаптація мультфільму Disney 1992 року, який заснований на арабській казці Тисяча та одна ніч.

Сюжет розповідає про місцевого злодюжку Алладіна, який разом з мавпочкою Абу краде собі на проживання у жителів Аграба. Після випадкової зустрічі з принцесою Жасмін він закохується, і боротиметься за любов доньки короля.

Йому всіляко заважатиме темний візир Джафар, який захоче зайняти трон замість спадкоємиці. У цьому колообігу подій також замішаний Джин, який готовий виконати три бажання того, хто його звільнить.

Режисер: Ґай Річі

Головні ролі: Мена Масуд, Наомі Скотт, Вілл Сміт, Марван Кензарі, Назім Педрад.

Рейтинг IMDb: 7,0

Лемоні Снікет: 33 нещастя

Це дитячий фільм, що є екранізацією книжкової серії 33 нещастя, яку написав Деніел Гендлер під псевдонімом Лемоні Снікет.

Одного похмурого дня твоє дітей сім’ї Бодлер — Вайолет, Клаус та Санні – втрачають у пожежі своїх люблячих батьків та будинок. Вони опиняються під опікою свого далекого родича графа Олафа.

Згодом стає відомо, що Олаф ніякий не граф, а злий геній, актор і майстер перевдягань, який прагне заволодіти спадком нещасних дітей.

Режисер: Бред Сілберлінг

Головні ролі: Джим Керрі, Емілі Браунінг, Ліам Ейкен, Меріл Стріп, Джуд Лоу.

Рейтинг IMDb: 6,8

Аліса в Країні чудес

Чудова екранізація однойменної книги Льюїса Керролла Тімом Бертоном. Картина змогла досягти небувалих успіхів – касові збори перевалили за позначку $1 млрд.

Режисер передав історію у похмурих тонах – сподобається любителям містики та магії.

Режисер: Тім Бертон

Головні ролі: Джонні Депп, Міа Васіковська, Гелена Бонем Картер, Енн Гетевей, Стівен Фрай.

Рейтинг IMDb: 6,4

Зачарована

У центрі сюжету класична діснеївська принцеса, яка всупереч своїй волі потрапляє з намальованої казки до реального світу, а саме до Нью-Йорка. Вона зіткнеться із реальним світом, де все інакше.

Волею долі вона зустрічається з чоловіком на ім’я Роберт та його донькою. Паралельно з казкової країни прекрасний принц мчить рятувати її на Манхеттен.

Режисер: Кевін Ліма

Головні ролі: Емі Адамс, Патріс Демпсі, Джеймс Мерсден, Тімоті Сполл, Ідіна Мензел.

Рейтинг IMDb: 7,0

Мері Поппінс повертається

Історія розгортається за 20 років після подій першого фільму. Тепер у центрі сюжету дорослі Джейн та Майкл Бенкс, які забули, як отримувати від життя задоволення та радіти дрібницям.

Мері Поппінс прийшла їм на допомогу, щоб надихнути героїв своїм позитивом. Цього разу вона прийшла із помічниками.

Режисер: Роб Маршал

Головні ролі: Емілі Блант, Лін-Мануель Міранда, Бен Вішоу, Емілі Мортімер, Джулі Волтерс.

Рейтинг IMDb: 6,7

Попелюшка

Фільм заснований на казці Попелюшка Шарля Перро та є кінематографічним переосмисленням диснеївського мультфільму 1950 року.

Головна героїня – прекрасна дівчина Елла. Її батько вдруге одружується, а Елла намагається підтримати свого батька, приймаючи нових родичів. Але після смерті отця Мачуха зі своїми доньками показують своє справжнє обличчя.

Але якось у неї виходить потрапити на бал, де і починається класична історія кохання.

Режисер: Кеннет Брана

Головні ролі: Лілі Джеймс, Кейт Бланшетт, Річард Медден, Гелена Бонем Картер, Нансо Анозі, Стеллан Скашгорд.

Рейтинг IMDb: 6,9

Диво на 34-й вулиці

Маленькі діти щиро вірять у чудеса та завжди чекають чарівного свята на рік. А шестирічна Сьюзан, яка не має тата, не вірить, що Санта Клаус — справжній чарівник. Мама давно відкрила дівчинці його секрет.

Вона, як і всі діти, становить для Санти свій Різдвяний список, хоч не розраховує отримати бажані подарунки. Але гарна історія починається з дива – вона зустрічається із справжнім Сантою.

Режисер: Лес Мейфілд

Головні ролі: Річард Аттенборо, Елізабет Перкінс, Ділан МакДермотт, Дж. Т. Волш, Джеймс Ремар.

Рейтинг IMDb: 6,5

Вік Аделайн

Дівчина під назвою Аделін потрапляє під електричний розряд. Після цієї події вона перестає старіти. Проживши 100 років, вона і не сподівалася зустріти своє кохання, але все змінює одна випадкова зустріч з філантропом Еллісом Джонсом.

Режисер: Лі Толанд Кріґер

Головні ролі: Блейк Лайвлі, Міхіель Гаушман, Кеті Бейкер, Гаррісон Форд, Еллен Берстін.

Рейтинг IMDb: 7,2