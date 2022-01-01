Кто не любит Рождество и магию? Полагаем, что таких людей немного. Новогодние праздники — период, где волшебство окутывает весь мир и дарит людям счастье. В этот новогодний период можно насытиться магией не только с помощью фильмов о Гарри Поттере или Нарнии — это классика, но есть и достойные аналоги.

Факты ICTV советуют 10 фильмов в жанре фэнтези, которые позволят поверить в сказку.

Фантастические звери и места их обитания

Приквел истории Гарри Поттера хоть и пользуется популярностью, но далеко не каждый оценил картину. События этого фильма происходят за 65 лет до начала основной саги о мальчике-волшебнике — в этот раз удалось передать весь антураж легендарной классики.

История расскажет о магизоологе Ньюте Скамандере, который приезжает в Нью-Йорк с полным чемоданом магических существ. Конечно, одно из существ ускользает от него во время митинга на площади. Случайным свидетелем чар становится магл Якоб Ковальский, который так же случайно путает чемодан Ньюта со своим.

Фильм покажет, как маг пытается разобраться с проблемами, которые внезапно на него навалились.

Режиссер: Дэвид Йетс

Главные роли: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Колин Фаррелл, Элисон Судол.

Рейтинг IMDb: 7,3

Красавица и Чудовище

Это ремейк легендарного анимационного фильма от компании Walt Disney Animation Studios, основанного на сказке Жанны Мари Лепренс де Бомон.

История осталась без изменений — в старом замке живет принц Адам, которого зачаровали за плохой характер — он живет в облике чудовища. Побороть чары может лишь настоящая любовь.

Режиссер: Билл Кондон

Главные роли: Эмма Уотсон, Дэн Стивенс, Люк Эванс, Джош Гед, Кевин Клайн.

Рейтинг IMDb: 7,1

Аладдин

Картина — адаптация мультфильма Disney 1992 года, который основан на арабской сказке Тысяча и одна ночь.

Сюжет поведует о местном воришке Алладине, который вместе с обезьянкой Абу подворовывает себе на проживание у жителей Аграба. После случайно встречи с принцессой Жасмин он влюбляется, и будет бороться за любовь дочери короля.

Ему будет всячески мешать темный визирь Джафар, который захочет занять трон вместо наследницы. В этом круговороте событий также замешан Джин, который готов исполнить три желания того, кто его освободит.

Режиссер: Гай Риччи

Главные роли: Мена Масуд, Наоми Скотт, Уилл Смит, Марван Кензари, Назим Педрад.

Рейтинг IMDb: 7,0

Лемони Сникет: 33 несчастья

Это детский фильм, являющийся экранизацией книжной серии 33 несчастья, которую написал Дэниэл Гендлер под псевдонимом Лемони Сникет.

В один пасмурный день твое детей семьи Бодлер — Вайолет, Клаус и Санни — теряют в пожаре своих любящих родителей и дом. Они оказываются на попечении своего дальнего родственника графа Олафа.

Впоследствии становится известно, что Олаф никакой не граф, а злой гений, актер и мастер переодеваний, стремящийся завладеть наследством несчастных детей.

Режиссер: Брэд Силберлинг

Главные роли: Джим Керри, Эмили Браунинг, Лиам Эйкен, Мерил Стрип, Джуд Лоу.

Рейтинг IMDb: 6,8

Алиса в Стране чудес

Отличная экранизация одноименной книги Льюиса Кэрролла Тимом Бертоном. Картина смогла достичь небывалых успехов — кассовые сборы перевалили за отметку в $1 млрд.

Режиссер передал историю в мрачных тонах — понравится любителям мистики и магии.

Режиссер: Тим Бертон

Главные роли: Джонни Депп, Миа Васиковска, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй, Стивен Фрай.

Рейтинг IMDb: 6,4

Зачарованная

В центре сюжета классическая диснеевская принцесса, которая вопреки своей воле попадает из нарисованной сказки в реальный мир, а именно — в Нью-Йорк. Она столкнется с реальным миром, где все иначе.

Волею судьбы она встречается с мужчиной по имени Роберт и его дочерью. Параллельно из сказочной страны прекрасный принц мчится ее спасать на Манхэттен.

Режиссер: Кевин Лима

Главные роли: Эми Адамс, Патрис Демпси, Джеймс Марсден, Тимоти Сполл, Идина Мензел.

Рейтинг IMDb: 7,0

Мэри Поппинс возвращается

История разворачивается через 20 лет после событий первого фильма. Теперь в центре сюжета взрослые Джейн и Майкл Бэнкс, которые забыли, как получать от жизни удовольствие и радоваться мелочам.

Мэри Поппинс пришла им на помощь, чтобы вдохновить героев своим позитивом. В этот раз она пришла с помощниками.

Режиссер: Роб Маршалл

Главные роли: Эмили Блант, Лин-Мануэль Миранда, Бен Уишоу, Эмили Мортимер, Джули Уолтерс.

Рейтинг IMDb: 6,7

Золушка

Фильм основан на сказке Золушка Шарля Перро и является кинематографическим переосмыслением диснеевского мультфильма 1950 года.

Главная героиня — прекрасная девушка Элла. Ее отец во второй раз женится, а Элла пытается поддержать своего отца, принимая новых родственников. Но после смерти отца Мачеха со своими дочерями показывают свое истинное лицо.

Но однажды у нее получается попасть на бал, где и начинается классическая история любви.

Режиссер: Кеннет Брана

Главные роли: Лили Джеймс, Кейт Бланшетт, Ричард Мэдден, Хелена Бонэм Картер, Нанси Анози, Стеллан Скарсгорд.

Рейтинг IMDb: 6,9

Чудо на 34-й улице

Маленькие дети искренне верят в чудеса и всегда ждут очаровательного праздника в году. А шестилетняя Сьюзан, у которой нет папы, не верит, что Санта Клаус — настоящий волшебник. Мама давно открыла девочке его секрет.

Она, как и все дети, составляет для Санты свой Рождественский список, хотя не рассчитывает получить желанные подарки. Но хорошая история начинается с чуда — она встречается с настоящим Сантой.

Режиссер: Лес Мэйфилд

Главные роли: Ричард Аттенборо, Элизабет Перкинс, Дилан МакДермотт, Дж. Т. Уолш, Джеймс Ремар.

Рейтинг IMDb: 6,5

Век Аделин

Девушка по имени Аделин попадает под электрический разряд. После этого события она перестает стареть. Прожив 100 лет, она и не надеялась встретить свою любовь, но все меняет одна случайная встреча с филантропом Эллисом Джонсом.

Режиссер: Ли Толанд Кригер

Главные роли: Блейк Лайвли, Михиель Гаушман, Кэти Бейкер, Харрисон Форд, Эллен Берстин.

Рейтинг IMDb: 7,2