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Тоні Матвієнко в метро вручили звання Заслуженої артистки України

23 Серпня 2022, 14:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тоні Матвієнко в метро вручили звання Заслуженої артистки України

Співачка Тоня Матвієнко отримала почесне звання Заслуженої артистки України. Вручення відбулося в київському метро.

Указ президента про надання звання вийшов ще рік тому, проте тоді урочистого вручення не було.

– Сьогодні тримаю в руках звання. Знаю, багато хто скептично ставиться до подібних звань, але, як жартує моя мама: Зате надбавка до пенсії буде. Щиро вдячна за відзнаку президенту нашої сильної та непереможної країни! Все буде Україна, – написала Тоня.

Зізнається, звання вручили під час саундчеку, тому було несподівано.

Зараз дивляться

Шанувальники кинулися вітати виконавицю, наголосивши, що вона заслужено стала Заслуженою артисткою України.

  • Нарешті вітаю! Заслужено.
  • Колись ти переживала, що твоя творчість нікому не потрібна, більше ніколи не сумнівайся в собі! Ти заслужила на цю нагороду! Вітаю!
  • Вітаю від щирого серця!
  • Бажаю подальших успіхів!
  • Щиро вітаємо! Любимо та пишаємося!

Однак знайшлися й ті, хто не поділив радості та висловив обурення.

  • Краще б військових нагородили та їхні родини, які чекають на своїх рідних живими.
  • Нагорода? За що?
  • Звичайна домогосподарка, концертну діяльність не веде, кліпи не знімає, відома лише як донька Ніни Матвієнко, яка й виклопотала їй фейкове звання.

Варто зазначити, що у мами Тоні – Ніни Матвієнко звання Заслуженої ще з 1978 року. Чоловік артистки, співак Арсен Мірзоян отримав почесне звання в 2020 році.

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Фото: Тоня Матвієнко

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