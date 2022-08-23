Співачка Тоня Матвієнко отримала почесне звання Заслуженої артистки України. Вручення відбулося в київському метро.
Указ президента про надання звання вийшов ще рік тому, проте тоді урочистого вручення не було.
– Сьогодні тримаю в руках звання. Знаю, багато хто скептично ставиться до подібних звань, але, як жартує моя мама: Зате надбавка до пенсії буде. Щиро вдячна за відзнаку президенту нашої сильної та непереможної країни! Все буде Україна, – написала Тоня.
Зізнається, звання вручили під час саундчеку, тому було несподівано.
Шанувальники кинулися вітати виконавицю, наголосивши, що вона заслужено стала Заслуженою артисткою України.
- Нарешті вітаю! Заслужено.
- Колись ти переживала, що твоя творчість нікому не потрібна, більше ніколи не сумнівайся в собі! Ти заслужила на цю нагороду! Вітаю!
- Вітаю від щирого серця!
- Бажаю подальших успіхів!
- Щиро вітаємо! Любимо та пишаємося!
Однак знайшлися й ті, хто не поділив радості та висловив обурення.
- Краще б військових нагородили та їхні родини, які чекають на своїх рідних живими.
- Нагорода? За що?
- Звичайна домогосподарка, концертну діяльність не веде, кліпи не знімає, відома лише як донька Ніни Матвієнко, яка й виклопотала їй фейкове звання.
Варто зазначити, що у мами Тоні – Ніни Матвієнко звання Заслуженої ще з 1978 року. Чоловік артистки, співак Арсен Мірзоян отримав почесне звання в 2020 році.
Фото: Тоня Матвієнко