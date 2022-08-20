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Думала йти працювати прибиральницею: Тоня Матвієнко розповіла про життя за кордоном

20 Серпня 2022, 11:05
Маліновська Ангеліна редакторка стрічки
Думала йти працювати прибиральницею: Тоня Матвієнко розповіла про життя за кордоном

Співачка Тоня Матвієнко після початку повномасштабної війни разом із молодшою дочкою поїхала до Європи й лише у серпні ненадовго повернулася до Києва. Вона проживала у Португалії та Німеччині, а у Великій Британії перебувала за спонсорською програмою.

В інтерв’ю ЖВЛ Матвієнко зізналася, що зареєструвалася у центрі зайнятості.

– Вже пропонували прибиральницею бути. Сказала, що не можу, бо в мене алергія. Але я допускаю. Руки та ноги є. Я тут співачка — так собі. Я зароблятиму гроші для своєї дитини й родини. Я молода, мамі треба допомагати. У неї шок, коли я говорю їй про якусь роботу, прибирання. Вона каже мені приїжджати та виступати з благодійними концертами. Ну а на що ми житимемо?!, — висловилася зірка.

Також вона повідомила, що платних концертів немає, а отже й коштів на життя.

Зараз дивляться

– У нас вдома три артисти. Концертів немає платних, лише благодійні. У мене ще старша дочка, — зазначила Матвієнко.

Співачка також розповіла про проблеми у шлюбі з Арсеном Мірзояном через довгу розлуку. Матвієнко зізналася, що попросила чоловіка купити їй квитки додому.

– Це всі гроші, які він мав на цей час. Просто немає навіть грошей, щоб літати один до одного. У нас з Арсеном початок цього року був такий, з переосмисленням. Багато чого з ним переглянули наново, і в нас почалися нові стосунки. Були моменти, які мені, можливо, весь цей час не подобалися, а потім я подорослішала, а ці стосунки залишилися, — прокоментувала Тоня.

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Джерело: ЖВЛ

Фото: Тоня Матвієнко

Теги
Війна в Україні життя за кордоном Тоня Матвієнко українські зірки
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