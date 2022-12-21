Американський актор Том Круз показав, як готується до нової прем’єри сьомої частини франшизи Місія нездійсненна, продемонструвавши, як виконує смертельний трюк на зйомках екшену.

Ні для кого не секрет, що Круз виконує всі трюки сам – без допомоги каскадерів, як це роблять інші зірки. В Instagram актор оприлюднив відео, на якому показав, як стрибає зі скелі та практикує бейс-джампінг.

За словами Тома, він ризикує своїм життям заради шанувальників, які є для нього мотиваторами. Також він додав, що один невірний крок міг би призвести до плачевних наслідків.

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Щоб зробити продемонстрований трюк, Крузу знадобився рік. Він виконав 13 тис. стрибків та ще 500 стрибків із парашутом.

Кінострічка Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина 1 вийде 12 липня 2023 року.

Раніше Том Круз стрибнув із вертольота заради своїх фанатів. Таким чином актор подякував шанувальникам за інтерес до фільму Топ Ган 2: Меверік.