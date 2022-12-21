Американский актер Том Круз показал, как готовится к новой премьере седьмой части франшизы Миссия невыполнима, продемонстрировав, как выполняет смертельный трюк на съемках экшена.

Ни для кого не секрет, что Круз выполняет все трюки сам — без помощи каскадеров, как это делают другие звезды. В Instagram актер обнародовал видео, на котором показал, как прыгает со скалы и практикует бейс-джампинг.

По словам Тома, он рискует своей жизнью ради поклонников, которые являются для него мотиваторами. Также он добавил, что один неверный шаг мог бы привести к плачевным последствиям.

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Чтобы осуществить продемонстрированный трюк, Крузу понадобился год. Он выполнил 13 тыс. прыжков и еще 500 прыжков с парашютом.

Кинолента Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1 выйдет 12 июля 2023 года.

Ранее Том Круз прыгнул с вертолета ради своих фанатов. Таким образом актер поблагодарил поклонников за интерес к фильму Топ Ган 2: Мэверик.