У 2006 році від України на пісенний конкурс Євробачення поїхала молода 21-річна співачка Тіна Кароль. Тоді євро-фанів вразив хард-рок і важкий метал, який виконав гурт Lordi (Фінляндія).

Саме вони здобули перемогу на міжнародній пісенній арені, а українська артистка виборола 7 місце. Однак що зараз говорить про свій виступ на Євробаченні 2006 Тіна Кароль та які бали вона отримала у підсумку – читайте в матеріалі.

Як виступила Тіна Кароль на Євробаченні 2006

Ще перед міжнародним конкурсом, навесні 2006 року, співачка випустила альбом Show me your love, який здобув популярність в Україні. З композицією Show me your love у березні того ж року вона перемогла у національному відбірковому конкурсі Ти – зірка.

Вже через місяць, у травні, вона представляла Україну на Євробаченні в Греції, де після успішно пройденого першого півфіналу пройшла у фінал конкурсу. На ньому вона набрала 145 балів, і за цими оцінками посіла 7-ме місце.

Артистка зацікавила європейську публіку своїм голосом, манерою вокалу та незвичним сценічним костюмом. У 2006 році співачка виступала на міжнародному конкурсі у мінісукні та чоботях на підборах.

Відомо, що станом на сьогодні відео з виступом Кароль на YouTube набрало майже 4,7 млн переглядів і 2400 коментарів.

Тіна Кароль вийде на сцену Євробачення 2023 із піснею Show me your love

На Євробаченні 2023 прихильники артистки знову почують конкурсу пісню Кароль, однак вже в новому аранжуванні. Тіна розповіла в інтерв’ю М1, що тепер трек звучить сучасніше.

Відомо, що міні-сукня артистки з Євробачення 2006 усе ще досі добре на ній сидить, однак її одягати Тіна не збирається.

– Ми змінили аранжування, щоб зробити пісню більш сучасною та модерновою. Сукня… Не потрібно залазити в ту сукню, хоча я влізла, я намагалася. Відразу, коли отримала запрошення, пішла її міряти, – сказала Кароль.

У компанії інших популярних артистів, таких, як Вєрка Сердючка, Джамала та Go_A, Тіна вийде на сцену фіналу Євробачення 2023 під час Параду прапорів.

Що зараз говорить артистка про свій виступ на Євробаченні 2006

– Це був 2006 рік, коли я стояла на цій сцені. Початок кар’єри… Я не те щоб не люблю цей виступ, а соромлюся. Бо там такий гротеск! Це мій комплекс меншовартості. І коли я отримала запрошення, я подумала: Боже, це ж я маю співати цю пісню. Я відразу спитала: А можна я іншу пісню заспіваю? І я подумала, що треба якусь фішку зробити, але себе пригальмовую, щоб не зробити більше, ніж потрібно, – поділилася Тіна в інтерв’ю М1.

У якій сукні виступатиме Тіна Кароль на Євробаченні 2023

Сукню для артистки розробляв відомий український модельєр Іван Фролов. Він показав Тіні Кароль ескіз образу для Ліверпуля – червону мінісукню з рукавичками, вирізом на грудях та однією панчохою. Нове вбрання нібито створене за мотивами її образу на Євробаченні 2006.

Фото – скрин з відео Eurovision Song Contest