В 2006 году от Украины на песенный конкурс Евровидение поехала молодая 21-летняя певица Тина Кароль. Тогда евро-фанов поразил хард-рок и тяжелый металл, исполненный группой Lordi (Финляндия).

Именно они одержали победу на международной песенной арене, а украинская артистка завоевала 7 место. Однако что сейчас говорит о своем выступлении на Евровидении 2006 Тина Кароль и какие баллы она получила в итоге – читайте в материале.

Как выступила Тина Кароль на Евровидении 2006

Еще перед международным конкурсом, весной 2006, певица выпустила альбом Show me your love, получивший популярность в Украине. С композицией Show me your love в марте этого же года она победила в национальном отборочном конкурсе Ты – звезда.

Уже через месяц, в мае она представляла Украину на Евровидении в Греции, где после успешно пройденного первого полуфинала прошла в финал конкурса. На нем она набрала 145 баллов, и по этим оценкам заняла 7-е место.

Артистка заинтересовала европейскую публику своим голосом, манерой вокала и необычным сценическим костюмом. В 2006 году певица выступала на международном конкурсе в мини-платье и сапогах на каблуке.

Известно, что на сегодня видео с выступлением Кароль на YouTube набрало почти 4,7 млн просмотров и 2400 комментариев.

Тина Кароль выйдет на сцену Евровидения 2023 с песней Show me your love

На Евровидении 2023 поклонники артистки вновь услышат конкурс песню Кароль, однако уже в новой аранжировке. Тина рассказала в интервью М1, что теперь трек звучит более современно.

Известно, что мини-платье артистки из Евровидения 2006 до сих пор хорошо на ней сидит, однако его одевать Тина не собирается.

– Мы изменили аранжировку, чтобы сделать песню более современной и модерновой. Платье… Не нужно залезать в это платье, хотя я влезла, я пробовала. Сразу, когда получила приглашение, пошла его мерить, – сказала Кароль.

В компании других популярных артистов, таких, как Верка Сердючка, Джамала и Go_A, Тина выйдет на сцену финала Евровидения 2023 во время Парада флагов.

Что сейчас говорит артистка о своем выступлении на Евровидении 2006

– Это был 2006 год, когда я стояла на этой сцене. Начало карьеры… Я не то чтобы не люблю это выступление, а стыжусь. Там такой гротеск! Это мой комплекс неполноценности. И когда я получила приглашение, я подумала: Боже, это я должна петь эту песню. Я сразу спросила: А можно я другую песню спою? И я подумала, что надо какую-то фишку сделать, но я себя притормаживаю, чтобы не сделать больше, чем нужно, – поделилась Тина в интервью М1.

В каком платье будет выступать Тина Кароль на Евровидении 2023

Платье для артистки разрабатывал известный украинский модельер Иван Фролов. Он показал Тине Кароль эскиз образа для Ливерпуля – красное мини-платье с перчатками, вырезом на груди и одним чулком. Новый наряд якобы создан по мотивам ее образа на Евровидении 2006.

Фото – скрин с видео Eurovision Song Contest