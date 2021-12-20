Українська співачка Тіна Кароль розповіла, що подарувала синові Веніаміну на 13-річчя, а також зізналася, чи є в нього дівчина.

18 листопада хлопчик відзначав свій день народження. Тіна Кароль сказала, що він замовив їй GameStation.

– Я йому подарувала GameStation, оскільки він добре вчиться, – сказала артистка.

Тіна Кароль зізналася, що ще рік тому Веніамін сказав їй, що дівчатка потрібні тільки підкаблучникам. Наразі на запитання про дівчаток хлопчик лише усміхається.

Крім того, артистка розповіла, що Веніамін багато чим займається, проте віднедавна захопився дзюдо і став уже вищим і важчим за неї.

Також Тіна Кароль зізналася, що хлопцеві кажуть, що в нього молода мама.

– Він каже: Я бачу, ти зараз блондинка. Ти це зробила спеціально, щоб бути ще молодшою? І так у школі всі кажуть, що в мене молода мама. Чому вона в тебе така молода, їй що 16? – сміючись сказала Тіна Кароль.

Нагадаємо, що син співачки навчається у престижній школі Repron Prepatоry School, розташованій неподалік від Лондона.

Варто зазначити, що для того, аби привітати сина с днем народження особисто, Тіна Кароль полетіла у Велику Британію.

Нещодавно Тіна Кароль показала селфі з сином. Очевидно, що хлопчик приїхав додому на зимові канікули.

У кадрі мама з сином постали в автівці. Артистка зображена на передньому сидінні, а Веніамін сидить позаду на пасажирських місцях.