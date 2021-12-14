Українська співачка Тіна Кароль оприлюднила фото зі своїм підрослим сином Веніаміном. Очевидно, що хлопчик приїхав на новорічні канікули.

В Instagram-stories Тіна Кароль поділилася селфі, на якому позує з 13-річним сином, сидячи в автівці. У кадрі артистка зображена на передньому сидінні, Веніамін же сидить на пасажирських задніх місцях.

На обличчі виконавиці, яке показано крупним планом, немає косметики. Сама Тіна Кароль виглядає щасливою.

Очевидно, у Веніаміна закінчилося навчання і він приїхав на зимові канікули, щоб провести їх разом із мамою.

Нагадаємо, що син співачки навчається у престижній школі Repron Prepatоry School, розташованій неподалік від Лондона. Сама Тіна Кароль говорила, що весь свій вільний час намагається проводити з Веніаміном якнайбільше.

Так, наприклад, влітку вони вирушили до Ісландії, де відвідали відомі архітектурні пам’ятки та просто насолоджувалися природою.

Раніше Тіна Кароль промовилася про ім’я доньки. Під час одного з інтерв’ю співачка не конкретизувала, але тонко натякнула, коли дасть відповіді на запитання.

Вона наголосила, що її улюблене жіноче ім’я – це ім’я її майбутньої доньки. Також вона зізналася, що деякі питання від сина ставлять її в глухий кут, вона помічає, що Веніамін її ревнує і запитує, від кого вона збирається народити йому сестричку.