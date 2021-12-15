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Цар звірів – єнот і невідомий факт: Тіна Кароль відповіла на дивні запитання

15 Грудня 2021, 09:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Цар звірів – єнот і невідомий факт: Тіна Кароль відповіла на дивні запитання
Джерело: Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль відповіла на низку дивних запитань. Артистка розповіла, в що вона вірить, чим займалася б у космосі і назвала невідомий факт про себе.

Виконавиця зізналася, що вірить у те, що випадковості не випадкові.

– Так не буває, щоби щось трапилося просто так. Випадків немає, – сказала Тіна Кароль.

Якби артистка опинилася в космосі, то вона підкидала б їжу і летіла б за нею. Новим королем звірів Тіна Кароль проголосила б єнота.

Маловідомий факт про себе співачка розкривати не стала, оскільки сама такого не знає. Проте зазначила, що її справжнє ім’я та прізвище – Таня Ліберман, але це не таємниця.

У фінальній битві стихій артистка не замислюючись обрала б вогонь, а ось знак зодіаку, який найбільше подобається – Водолій.

Також Тіна Кароль вигадала запитання для підписників.

– Чого ви від мене хочете? Таке запитання. Це не наїзд, це запитання. Чого б ви хотіли від мене? – усміхаючись сказала артистка.

Раніше Тіна Кароль показала селфі з сином. Очевидно, що Веніамін приїхав на зимові канікули, щоби провести їх із мамою. 13-річний хлопчик навчається в престижній школі неподалік Лондона.

Сама Тіна Кароль неодноразово говорила, що весь свій вільний час намагається проводити з Веніаміном якнайбільше.

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