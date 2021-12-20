Украинская певица Тина Кароль рассказала, что подарила сыну Вениамину на 13-летие, а также призналась, есть ли у него девушка.

18 ноября мальчик отмечал свой день рождения. Тина Кароль сказала, что он заказал ей GameStation.

— Я ему подарила GameStation, поскольку он хорошо учится, — сказала артистка.

Тина Кароль призналась, что еще год назад Вениамин сказал ей, что девочки нужны только подкаблучникам. Сейчас же на вопросы о девочках мальчик только улыбается.

Кроме того, артистка рассказала, что Вениамин много чем занимается, однако с недавних пор увлекся дзюдо и стал уже выше и тяжелее ее самой.

Также Тина Кароль призналась, что парню говорят, что у него молодая мама.

— Он говорит: Я вижу, ты сейчас блондинка. Ты это сделала специально, чтобы быть еще моложе? И так в школе все говорят, что у меня молодая мама. Почему она у тебя такая молодая, ей что 16? — смеясь сказала Тина Кароль.

Напомним, что сын певицы учится в престижной школе Repron Prepatоry School, которая находится недалеко от Лондона.

Стоит отметить, что для того, чтобы поздравить сына с днем рождения лично, Тина Кароль отправилась в Великобританию.

Недавно Тина Кароль показала селфи с сыном. Очевидно, что мальчик приехал на зимние каникулы домой.

В кадре мама с сыном предстали в машине. Артистка запечатлена на переднем сиденье, Вениамин же сидит на пассажирских задних местах.