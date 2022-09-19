Українська співачка Тіна Кароль розповіла про свої панічні атаки під час війни. Артистка з перших днів робила все, щоб привернути увагу до війни в Україні.

– Я не покидала країну – її не можна залишити. Це серцева та ментальна прихильність. Робилося все, щоби привернути увагу до війни з перших днів. Це не так просто – йти маршами містами та співати за Україну, – зізналася в ефірі телемарафону зірка.

Тіна додала, що вона дуже важко переживає війну в країні, перебуваючи у постійній небезпеці.

– Мені боляче, коли я перебуваю вдома. Зізнаюся, що я маю панічні атаки досі, і мені вдома допомагають, щоб я переживала ці сирени. Але я вважаю, що безпека це найважливіше зараз, – заявила зірка.

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