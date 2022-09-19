Украинская певица Тина Кароль рассказала о своих панических атаках во время войны. Артистка делала с первых дней все, чтобы привлечь внимание к войне в Украине.

— Я не покидала страну — ее нельзя оставить. Это сердечная и ментальная привязанность. Делалось все, чтобы привлечь внимание к войне с первых дней. Это не так просто — идти маршами по городам и петь за Украину, — призналась в эфире телемарафона звезда.

Тина добавила, что она очень тяжело переживает войну в стране, находясь в постоянной опасности.

— Мне больно, когда я нахожусь дома. Признаюсь, что у меня есть панические атаки до сих пор, и мне дома помогают, чтобы я переживала эти сирены. Но я считаю, что безопасность это самое важное сейчас, — заявила звезда.

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