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У пустелі з українським всюдиходом: Тіна Кароль випустила кліп Вільні. Нескорені

16 Вересня 2022, 10:38
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тина Кароль

Українська співачка Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню під назвою Вільні. Нескорені. Артистка злила пісню ще до прем’єри й тепер вийшов офіційний кліп.

У кліпі Кароль красується у пустелі у різноманітних незвичайних образах, і поряд з нею у кліпі засвітився всюдихід українського виробництва Atlas. У роботі артистка показала майстерність хореографії, поєднуючи позування у пустелі та танці у темній кімнаті.

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– Пісня Вільні. Нескорені. порушує ідею звільнення від нав’язаних стереотипів минулого. Ми готові боротися за життя вільної, незалежної та непереможної країни та йти до перемоги. У пісні йдеться про непокірність та неминучу перемогу, – заявила артистка.

Користувачі оцінили роботу артистки:

  • Не можу перестати співати її… розкішна пісня, розкішний кліп. Повне захоплення!
  • Нарешті, щось мотивуюче! Мотивація нам зараз дуже потрібна тому, що після російського терору руки опускаються. Дякую. Пісня на повторі.
  • Як завжди, надзвичайно талановито, стильно, яскраво та неповторно! Тіна знову на музичній вершині!
  • Нереальна мотивація від треку, дякую за творчість!

Нагадаємо, що артистка не стала чекати на прем’єру кліпу, і випустила пісню за день до виходу. Нову пісню Кароль злила у Teelgram, де кожен охочий зміг насолодитися її творчістю.

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