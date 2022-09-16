Українська співачка Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню під назвою Вільні. Нескорені. Артистка злила пісню ще до прем’єри й тепер вийшов офіційний кліп.
У кліпі Кароль красується у пустелі у різноманітних незвичайних образах, і поряд з нею у кліпі засвітився всюдихід українського виробництва Atlas. У роботі артистка показала майстерність хореографії, поєднуючи позування у пустелі та танці у темній кімнаті.
– Пісня Вільні. Нескорені. порушує ідею звільнення від нав’язаних стереотипів минулого. Ми готові боротися за життя вільної, незалежної та непереможної країни та йти до перемоги. У пісні йдеться про непокірність та неминучу перемогу, – заявила артистка.
Користувачі оцінили роботу артистки:
- Не можу перестати співати її… розкішна пісня, розкішний кліп. Повне захоплення!
- Нарешті, щось мотивуюче! Мотивація нам зараз дуже потрібна тому, що після російського терору руки опускаються. Дякую. Пісня на повторі.
- Як завжди, надзвичайно талановито, стильно, яскраво та неповторно! Тіна знову на музичній вершині!
- Нереальна мотивація від треку, дякую за творчість!
Нагадаємо, що артистка не стала чекати на прем’єру кліпу, і випустила пісню за день до виходу. Нову пісню Кароль злила у Teelgram, де кожен охочий зміг насолодитися її творчістю.