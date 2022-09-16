Українська співачка Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню під назвою Вільні. Нескорені. Артистка злила пісню ще до прем’єри й тепер вийшов офіційний кліп.

У кліпі Кароль красується у пустелі у різноманітних незвичайних образах, і поряд з нею у кліпі засвітився всюдихід українського виробництва Atlas. У роботі артистка показала майстерність хореографії, поєднуючи позування у пустелі та танці у темній кімнаті.

Зараз дивляться

– Пісня Вільні. Нескорені. порушує ідею звільнення від нав’язаних стереотипів минулого. Ми готові боротися за життя вільної, незалежної та непереможної країни та йти до перемоги. У пісні йдеться про непокірність та неминучу перемогу, – заявила артистка.

Користувачі оцінили роботу артистки:

Не можу перестати співати її… розкішна пісня, розкішний кліп. Повне захоплення!

Нарешті, щось мотивуюче! Мотивація нам зараз дуже потрібна тому, що після російського терору руки опускаються. Дякую. Пісня на повторі.

Як завжди, надзвичайно талановито, стильно, яскраво та неповторно! Тіна знову на музичній вершині!

Нереальна мотивація від треку, дякую за творчість!

Нагадаємо, що артистка не стала чекати на прем’єру кліпу, і випустила пісню за день до виходу. Нову пісню Кароль злила у Teelgram, де кожен охочий зміг насолодитися її творчістю.