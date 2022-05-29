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Тіна Кароль: Культурний фронт – це м’яка сила, завдяки якій про Україну чують в усьому світі

29 Травня 2022, 20:13
Юля Захарченко редакторка стрічки
Тіна Кароль: Культурний фронт – це м’яка сила, завдяки якій про Україну чують в усьому світі
Джерело: Тіна Кароль

Народна артистка та співачка Тіна Кароль дає благодійні концерти по всьому світу, щоб підтримати Україну. Поїздка до Японії, зустріч з прем’єр-міністром країни, Марш матерів у Лондоні – все це спрямоване на те, щоб українська боротьба та незламний дух нашого народу були відомі всюди.

Сьогодні о 21:00 відбудеться концерт Тіни Кароль, який зможуть побачити також українці. Він присвячений майбутній перемозі та підтримці України. Кароль стала хедлайнером концерту в Берліні, а вже завтра вирушить до Чехії, потім до Литви та Італії. Нещодавно співачка зізналась, що її батько захищає Україну в лавах територіальної оборони.

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Другий благодійний телемарафон Save Ukraine — #StopWar відбудеться о 21:00. Під час нього виступлять Океан Ельзи, Тіна Кароль, The Hardkiss, Monatik, Kadebostany, Kalush Orchestra та багато інших зірок, політичних лідерів, спортсменів, акторів і громадських активістів

– Ми всі сьогодні перебуваємо на своєму фронті. Кожен наш крок, кожного українця, окремо та загалом – це боротьба перемогу, майбутнє, наші традиції, самоідентифікацію. Сьогодні ми маємо не лише військовий фронт, завдяки якому міцно тримаємо Україну. Це і кіберфронт, культурний та інформаційний фронт. Я вважаю, що культурний фронт – це м’яка сила, завдяки якій про Україну чують в усьому світі. Вона музична, красива, інтелектуальна, творча, спроможна будувати свою історію та ніколи не забуде, з чого складається наша культура. Безумовно, саме ця м’яка сила доводить різницю між Україною та Росією. Ми доводимо своїми кроками, що відрізняємось, і це зовсім інша країна, як територіально, так і культурно.

67-річний батько Тіни Кароль долучився до лав територіальної оборони. Співачка розповіла, що досі не може його побачити.

– Дуже боляче зараз дивитись на кадри, які я бачу в ефірі. Тато просив про нього багато не говорити. Це складно сприйняти. Вони з мамою залишилися. Він мені сказав: у тебе є свій фронт, а у мене власний фронт, я дуже добре розбираюсь у військовій справі та допомагатиму молодим хлопцям. Досі я їх не бачила, – розповіла українська співачка.

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Теги
Війна в Україні, Війна на Донбасі, Концерт, співак, Тіна Кароль
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