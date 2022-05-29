Тина Кароль: Культурный фронт – это мягкая сила, благодаря которой об Украине слышат во всем мире

Народная артистка и певица Тина Кароль дает благотворительные концерты во всем мире, чтобы поддержать Украину. Поездка в Японию, встреча с премьер-министром страны, Марш матерей в Лондоне – все это направлено на то, чтобы украинская борьба и несокрушимый дух нашего народа были известны повсюду.

Сегодня в 21.00 состоится концерт Тины Кароль, который смогут увидеть также украинцы. Он посвящен будущей победе и поддержке Украины. Кароль стала хедлайнером концерта в Берлине, а уже завтра отправится в Чехию, затем в Литву и Италию. Недавно певица призналась, что ее отец защищает Украину в рядах территориальной обороны.

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Второй благотворительный телемарафон Save Ukraine — #StopWar стартует в 21:00. Во время него выступят Океан Эльзы, Тина Кароль, The Hardkiss, Monatik, Kadebostany, Kalush Orchestra и многие другие звезды, политические лидеры, спортсмены, актеры и общественные активисты.

– Мы все сегодня находимся на своем фронте. Каждый наш шаг, каждый украинец, отдельно и вообще — это борьба за победу, будущее, наши традиции, самоидентификацию. Сегодня мы имеем не только военный фронт, благодаря которому крепко держим Украину. Это киберфронт, культурный и информационный фронт. Я считаю, что культурный фронт – это мягкая сила, благодаря которой об Украине слышат во всем мире. Она музыкальная, красивая, интеллектуальная, творческая, способна строить свою историю и никогда не забудет, из чего состоит наша культура. Безусловно, именно эта мягкая сила доказывает разницу между Украиной и Россией. Мы доказываем своими шагами, что отличаемся, и это совсем другая страна, как территориально, так и культурно.

67-летний отец Тины Кароль присоединился к рядам территориальной обороны. Певица рассказала, что до сей пор не смогла его увидеть.