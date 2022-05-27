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Янголи волю звуть Україна: Jerry Heil представила пісню Мрія

27 Травня 2022, 15:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Янголи волю звуть Україна: Jerry Heil представила пісню Мрія

Співачка Jerry Heil презентувала нову пісню під назвою Мрія. Разом із треком артистка презентувала й відеороботу.

 

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Виконавиця розповіла, що написала композицію кілька місяців тому.

– Саме тоді майже поспіль Росія вдарила по нашому місту Щастя та розбила літак Мрія. Це так символічно! Наше щастя було на нашій землі і ми тримали найбільшу у світі мрію в небі – мрію про свободу, – написала співачка в Instagram.

Jerry Heil додала, що український народ завжди мав і матиме свободу, яка живе в кожному з нас.

– Це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову Мрію, і нове Щастя. І образно, і буквально, – сказала артистка.

У самому ролику Jerry Heil грає на піаніно, а слова пісні відображені субтитрами. Крім того, з’являються місто Щастя та розбомблений літак Мрія.

Також у композиції можна почути і перефразоване народне прислів’я – Кожен буде жати, що посіяв.

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Теги
Jerry Heil, Пісня, прем’єра
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