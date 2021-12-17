Тіна Кароль чи Даша Астаф’єва? Хто може стати наступною Холостячкою (голосування)

Ще не до кінця втряслися пристрасті після другого сезону реаліті Холостячка, а ведучий проекту Григорій Решетник зацікавив новою героїнею.
Решетник опублікував фото з головними героїнями минулих сезонів – Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч. Він запитав у підписників, хто може стати наступною головною героїнею реаліті.
Багато користувачів мережі писали, що хотіли б бачити Лесю Нікітюк. Також деякі не проти, щоб Холостячкою знову стала Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася з Олександром Еллертом. До речі, з ним вона закрутила роман саме у рамках проекту.
Також деякі писали, що хотіли б побачити у ролі Холостячки Тіну Кароль.
Що пишуть користувачі:
- Леся Нікітюк.
- Ксю – другий дубль.
- Астаф’єва.
- Тіна Кароль.
- Мішель Андраде
- Наталія Могилевська. Цікаво спостерігатиме за зрілими людьми.
- Можна когось із блогерів або Тіну Кароль.