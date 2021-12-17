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Тіна Кароль чи Даша Астаф’єва? Хто може стати наступною Холостячкою (голосування)

17 Грудня 2021, 15:32
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Тіна Кароль чи Даша Астаф’єва? Хто може стати наступною Холостячкою (голосування)

Ще не до кінця втряслися пристрасті після другого сезону реаліті Холостячка, а ведучий проекту Григорій Решетник зацікавив новою героїнею.

Решетник опублікував фото з головними героїнями минулих сезонів – Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч. Він запитав у підписників, хто може стати наступною головною героїнею реаліті.

Багато користувачів мережі писали, що хотіли б бачити Лесю Нікітюк. Також деякі не проти, щоб Холостячкою знову стала Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася з Олександром Еллертом. До речі, з ним вона закрутила роман саме у рамках проекту.

Також деякі писали, що хотіли б побачити у ролі Холостячки Тіну Кароль.

Що пишуть користувачі:

  • Леся Нікітюк.
  • Ксю – другий дубль.
  • Астаф’єва.
  • Тіна Кароль.
  • Мішель Андраде
  • Наталія Могилевська. Цікаво спостерігатиме за зрілими людьми.
  • Можна когось із блогерів або Тіну Кароль.

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