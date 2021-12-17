Тина Кароль или Даша Астафьева? Кто может стать следующей Холостячкой (голосование)

Еще не до конца утряслись страсти после второго сезона реалити Холостячка, а ведущий проекта Григорий Решетник заинтриговал новой героиней.

Решетник опубликовал фото с главными героинями прошлых сезонов – Ксенией Мишиной и Златой Огневич. Он спросил у подписчиков, кто может стать следующей главной героиней реалити.

Многие пользователи сети писали, что хотели бы видеть Лес Никитюк. Также некоторые не против, что Холостяцкой снова стала Ксения Мишина, которая не так давно рассталась с Александром Эллертом. Кстати, с ним она закрутила роман именно в рамках проекта.

Также некоторые писали, что хотели бы увидеть в роле Холостячки Тину Кароль.

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