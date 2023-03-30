Легендарний режисер Квентін Тарантіно розкрив подробиці свого нового фільму, який може стати останнім у його кар’єрі. Робота отримала назву Кінокритик – сценарист лише підтвердив чутки від інсайдерів.

Утім, експерти не вгадали з актрисою, яку взяли на роль головної героїні – це буде не Полін Кейл.

Про це Тарантіно розповів під час конференції в Парижі.

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Так, Квентін підтвердив, що фільм називається Кінокритик, а його дії відбуватимуться в Лос-Анджелесі 1977 року. Сюжет поки що тримається в таємниці, але точно буде не про журналістку Кейт, а головним героєм буде не кінокритик.

Щоправда, наразі триває підготовка до знімання. Процес має розпочатися вже восени 2023 року, але на сьогодні навіть акторський склад зберігається в секреті.

Сценарій був написаний уже до березня 2023 року. Раніше інсайдери припускали, що історія буде про журналістку Кейт, яка також була критиком, працюючи в кіностудії Paramaunt. Тарантіно вже заявляв, що він дуже поважає цю особистість, але його робота буде не про неї.

Нагадаємо, що нещодавно Тарантіно виповнилося 60 років. Саме час переглянути найкращі картини з Квентіном, коли він не проти й сам побути актором і з’явитися перед камерою.