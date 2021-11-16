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Только СМИ спасут мир: трейлер комедии Не смотрите наверх с Леонардо Ди Каприо

16 ноября 2021, 19:42
Микола Олефіренко редактор раздела Lifestyle
Леонардо Ди Каприо

В сети появился трейлер новой комедии с Леонардо Ди Каприо и Тимоти Шаламе — Не смотрите наверх. Картина появится в прокате уже в конце этого года.

В новом трейлере показали голливудского актера Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, которые сыграют главные роли — профессора Рэндалла Минди и аспирантку Кейт. Они обнаруживают, что к Земле летит огромный астероид, который несет смертельную опасность человечеству. Но политики к ним не прислушиваются и игнорируют предупреждения ученых.

Но у главных героев есть козырь в рукаве — в эпоху интернета, информацию можно легко распространить с помощью СМИ. Они отправляются в тур, где дают интервью представителям прессы, чтобы предупредить человечество о потенциальной опасности.

Актерский состав заметно повышает вероятность успеха картины: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Роб Морган, Джона Хилл, Марк Райлэнс, Тайлер Перри, Тимоти Шаламе, Рон Перлман, Ариана Гранде и многие другие.

Напомним, что съемки фильма должны были начаться еще в апреле 2020 года, но их отложили из-за пандемии Covid-19. Также во время работы над картиной пострадала Дженнифер Лоуренс — во время одного из взрывов осколки стекла попали в глаз актрисе. К счастью, травма оказалась несерьезной.

Релиз фильма Не смотрите наверх состоится 10 декабря, а 24 декабря картина станет доступной на стримминговой платформе Netflix.

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Теги
Кино , кінопрем`єри , Трейлер
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