Тікати точно не буду: лідер Kalush Orchestra про мобілізацію

Фронтмен українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який представлятиме Україну на Євробаченні 2022 заявив, що у разі його мобілізації не має наміру ухилятися.

– Так, я готовий, тікати не буду точно. Але можу сказати, що я точно на своєму місці зараз корисніший для країни, ніж там зі стволом буду. Через те, що я навіть в армії не служив, – сказав Псюк.

Він зазначив, що зараз почувається максимально корисним. Нині гурт перебуває у промо турі перед конкурсом.

За словами Псюка, під час війни він виїхав з України за тимчасовою спецперепусткою як учасник Євробачення.

– От ми зараз повертаємося, потім їдемо на Євробачення і теж повертаємося”, – наголосив він.