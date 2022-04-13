Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Тікати точно не буду: лідер Kalush Orchestra про мобілізацію

14 Квітня 2022, 00:40
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Тікати точно не буду: лідер Kalush Orchestra про мобілізацію

Фронтмен українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк, який представлятиме Україну на Євробаченні 2022 заявив, що у разі його мобілізації не має наміру ухилятися.

– Так, я готовий, тікати не буду точно. Але можу сказати, що я точно на своєму місці зараз корисніший для країни, ніж там зі стволом буду. Через те, що я навіть в армії не служив, – сказав Псюк.

Він зазначив, що зараз почувається максимально корисним. Нині гурт перебуває у промо турі перед конкурсом.

За словами Псюка, під час війни він виїхав з України за тимчасовою спецперепусткою як учасник Євробачення.

– От ми зараз повертаємося, потім їдемо на Євробачення і теж повертаємося”, – наголосив він.

Читайте також:
Тікати точно не буду: лідер Kalush Orchestra про мобілізаціюНові образи та учасники: букмекери оновили прогнози щодо Kalush Orchestra на Євробаченні

Теги
Kalush
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь