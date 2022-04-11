Оновлені прогнози букмекерів на Євробачення 2022 зміцнили позиції представників України. Гурт Kalush Orchestra впевнено тримає лідерство – шанси на перемогу гурту оцінюють у 33%.

На другому місці досі тримаються представники Італії Махмуд і Бланко (17%), трійку лідерів замикає Корнелія Джейкобс зі Швеції (14%).

Десятка фаворитів Євробачення 2022 для букмекерів зараз виглядає так:

Україна Італія Швеція Велика Британія Польща Греція Іспанія Норвегія Нідерланди Австралія

Напередодні Євробачення 2022 у Турині гурт Kalush Orchestra вирушив у промотур Європою. Перші живі виступи відбулися у Тель-Авіві (Ізраїль) та Амстердамі (Нідерланди), наступним буде Мадрид (Іспанія).

Усі зібрані на концертах кошти музиканти передадуть на допомогу Україні.

Номер Kalush Orchestra на Євробаченні дещо відрізнятиметься від того, що ми бачили у нацвідборі. Відомо, що хлопці відмовилися від спецефектів – замість графіки на екрані буде QR-код з інформацією про допомогу Україні.

Крім того, музиканти вийдуть на сцену в Турині у нових костюмах. За словами Олега Псюка, нові образи наразі у процесі створення.

Раніше стало відомо, що Kalush Orchestra змінили бек-вокаліста для виступу на Євробаченні – замість Джоні Дивного співатиме фронтмен гурту Сальто назад Саша Таб.

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Нагадаємо, Україна виступить у першому півфіналі Євробачення (10 травня) під номером 6. Перші репетиції країн-учасниць почнуться уже 30 квітня.