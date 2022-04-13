Бежать точно не буду: лидер Kalush Orchestra о мобилизации

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк, который будет представлять Украину на Евровидении 2022, заявил, что в случае его мобилизации не намерен уклоняться.

— Да, я готов, убегать не буду точно. Но могу сказать, что я точно на своем месте сейчас полезнее для страны, чем со стволом буду. Потому что я даже в армии не служил, – сказал Псюк.

Он отметил, что сейчас чувствует себя максимально полезным. В настоящее время группа находится в промо туре перед конкурсом.

По словам Псюка, во время войны он выехал из Украины по временному спецпропуску как участник Евровидения.

— Вот мы сейчас возвращаемся, потом едем на Евровидение и тоже возвращаемся, – подчеркнул он.