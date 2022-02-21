Український хореограф-постановник і суддя Танці.World of dance на СТБ Євген Кот в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів, чого очікує від шоу та наскільки буде прискіпливим до учасників.

Також хореограф поділився своїми творчими планами та розповів, як він підтримував свою дружину Наталю Татаринцеву, яка стала ведучою шоу Танці.World of dance.

Євген Кот – топовий хореограф-постановник, танцювальний талант якого колись відкрив СТБ у проєкті Танцюють всі! Він соліст і креативний продюсер перших в Україні 3D-шоу рівня Цирку дю Солей (Барон Мюнхгаузен, Вартові мрій), а також постановник найрейтинговіших телепроєктів у країні.

Це вже другий проєкт, в якому Євген входить до складу журі. Раніше він займав суддівське крісло у шоу СТБ Україна має талант.

-Танці повернулися на українське телебачення, в ефір СТБ. Що для вас особисто означає їхнє повернення?

– Ми покажемо максимально велике різноманіття хореографії: соло чи дуети, дорослі чи діти, команди. Певен, що цей проєкт дасть потужний поштовх для індустрії танцю в Україні, для її ще більшого розвитку.

– Зараз у ролі судді почуваєтеся впевненіше, ніж на Україна має талант? Чи досі складно говорити Так/Ні?

– У цьому проєкті оцінювання відбувається по-іншому, оскільки в нас є конкретна система. Спочатку після виступу учасника ми висловлюємо свої враження про його танець, певні зауваження чи побажання. А потім оцінюємо за п’ятьма критеріями: виступ, презентація, хореографія, креативність і техніка.

– За кожний критерій – максимум 20 балів. Максимально учасник може отримати від кожного судді по 100 балів. Але рахується середній бал – щоб учасник пройшов у наступний відбірковий етап, він має набрати щонайменше 80 балів.

– Який ви суддя? Опишіть себе трьома словами.

– Я професійний суддя – 100%. Я суддя, який хвилюватиметься за учасників та який взагалі їх дуже розуміє, оскільки сам проходив усі етапі участі у подібних шоу та здобував перемогу. У мене різний досвід і як учасника, і як хореографа-постановника та вже судді.

– Я вимогливий, оскільки знаю, скільки треба працювати, тренуватися, щоб здобути перемогу чи отримати новий досвід.

– Чого ви очікуєте від шоу та наскільки прискіпливим будете до учасників?

– Буду прискіпливим. Я був там і знаю, як багато потрібно для цього працювати, і хочу, щоб учасники викладалися на максимум. Просто розривали себе, сцену, глядачів. Щоб це було неймовірно круто – не просто прийшли потанцювати, а з першого виступу робили заявку на перемогу.

Мені важливо, щоб кожен хотів перемогти та показати свій найкращий танцювальній рівень не потім, а у цей момент.

– Що найголовніше для танцівника?

– Усе має вагу та працює у симбіозі. Техніка, фізична підготовленість, музикальність, емоційність та вміння відчути і передати настрій танцю.

– Я завжди кажу танцівникам: сором’язливість вам заважає. Вона сковує. Використовуйте танець, як можливість розкувати себе.

– Чим ви готові дивувати шанувальників далі? Чи є якість творчі плани?

– Я б хотів зняти в Україні крутий мюзикл за участю різних зірок та себе. В мене вже є різні ідеї. Хотів би бути режисером, керівником цього проєкту, але знаю, що “на двох стільцях не всидиш”. Тому знаю і людей, яких хотів би бачити в команді – режисерів, хореографів.

– Ваша дружина вперше стала ведучою, чи ви підтримували її?

– Так, я її підтримував. В неї класно виходить. Одного разу я побачив її в роботі, але не давав жодних порад, оскільки знаю, що людей, які намагатимуться щось порадити, буде багато. Я тільки хотів її підтримати і все. Впевнений, це саме її шоу.

– Вона пройшла через усе, через що проходять учасники, і знає їхні емоції, переживання. Тому я впевнений, добере правильні слова для підтримки і щоб розслабити їх.

Прем’єра шоу Танці.World of dance відбудеться вже 26 березня о 19.00 на СТБ!