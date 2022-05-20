Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Терся гениталиями об ногу и предлагал купить коня: Маска обвинили в домогательствах

20 мая 2022, 10:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск выплатил стюардессе корпоративного самолета SpaceX $250 тыс. за отказ от обвинений в сексуальных домогательствах. Инцидент случился в 2018 году, но всплыл только сейчас — миллиардер уже прокомментировал эту историю.

По данным журналистов, во время полета в Лондон в конце 2016 года Маск вызвал стюардессу в свою комнату для полного массажа тела. Лицензию массажиста сотрудница получила во время приема на работу SpaceX.

Когда девушка вошла в комнату, она увидела обнаженного Маска — на нем было только полотенце, прикрывающее нижнюю часть тела. 

Сейчас смотрят

Во время массажа Маск якобы обнажил свои гениталии, потерся о ее ногу и предложил купить ей лошадь, если она согласится делать больше. Массажистка отклонила предложение Маска, и добавила, что она не продается. Глава Tesla знал, что сотрудница увлекается верховой ездой.

Маск договорился со стюардессой — за $250 тыс. она отказалась от обращения в суд, а также согласилась не разглашать информацию об инциденте.

Глава Tesla уже отреагировал на публикации СМИ — он заявил, что эта история — политически мотивированный вброс, который имеет много интересных деталей.

— Атаки в мою сторону следует рассматривать через политическую призму — это их стандартный сценарий — но ничто не удержит меня от борьбы за хорошее будущее и ваше право на свободу слова, — сказал Илон.

Через несколько минут он добавил, что эти дикие обвинения совершенно не соответствуют действительности.

Читайте также:
Илон МаскИлон Маск похвалил Netflix за увольнение сотрудников, недовольных контентом

Источник
Business Insider
Теги
Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь