Илон Маск выплатил стюардессе корпоративного самолета SpaceX $250 тыс. за отказ от обвинений в сексуальных домогательствах. Инцидент случился в 2018 году, но всплыл только сейчас — миллиардер уже прокомментировал эту историю.

По данным журналистов, во время полета в Лондон в конце 2016 года Маск вызвал стюардессу в свою комнату для полного массажа тела. Лицензию массажиста сотрудница получила во время приема на работу SpaceX.

Когда девушка вошла в комнату, она увидела обнаженного Маска — на нем было только полотенце, прикрывающее нижнюю часть тела.

Во время массажа Маск якобы обнажил свои гениталии, потерся о ее ногу и предложил купить ей лошадь, если она согласится делать больше. Массажистка отклонила предложение Маска, и добавила, что она не продается. Глава Tesla знал, что сотрудница увлекается верховой ездой.

Маск договорился со стюардессой — за $250 тыс. она отказалась от обращения в суд, а также согласилась не разглашать информацию об инциденте.

Глава Tesla уже отреагировал на публикации СМИ — он заявил, что эта история — политически мотивированный вброс, который имеет много интересных деталей.

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022