Назвали украинцев “фашистами”: в Германии отменили концерт группы ВВ

Благотворительный концерт украинской группы Вопли Видоплясова отменили в Германии за несколько часов до его начала. О неприятной ситуации рассказал лидер группы Олег Скрипка, который обвинил в этом Кремль.

Своими мыслями артист поделился в Facebook.

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14 сентября Вопли Видоплясова должны были сыграть на сцене гамбургского клуба Индра, где когда-то начинали свой путь The Beatles. Однако концерт украинцев неожиданно отменили.

— Наши концерты начинают отменять под эгидой, что украинцы — это фашисты, и нам нельзя петь на родном языке наши песни, — рассказывает Олег.

Артист заявил, что он знает, “откуда ноги растут” — речь одет о Кремле. И хотя клубы стоят на стороне украинцев, они также не придерживаются условий контракта.

— Мы не можем попасть в эти клубы, хотя здесь играли The Beatles, и они сделали себе карьеру. Такова коррупция и так трудятся длинные руки Кремля. Но мы все равно сделаем концерт, — добавил Скрипка.

В жизни Олега случается много интересных событий, которыми он время от времени делится со своими фанатами. К примеру, в конце августа в сети появилась история, как Скрипка дал в челюсть путинисту Дугину. Фронтмен группы Вопли Видоплясова полез в драку с Дугиным после того, как путинист со сцены назвал украинцев предателями.