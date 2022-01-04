Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Теплі слова для коханої: Винник зворушливо привітав Таюне з днем народження

4 Січня 2022, 15:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Теплі слова для коханої: Винник зворушливо привітав Таюне з днем народження
Джерело: Depositphotos

Український співак та улюбленець тисячі жінок Олег Винник зворушливо привітав свою бек-вокалістку Таюне (справжнє ім’я – Таїсія Сватко) з днем ​​народження.

Сьогодні, 4 січня, Таюне виповнилося 48 років. В Instagram Винник опублікував фото жінки, супроводжуючи його привітанням.

– Квітуча Таюне, з днем ​​народження! Нехай твій голос звучить в унісон із серцями мільйонів людей, краса та молодість захоплюють та надихають, а життєвий шлях буде світлим та щасливим! Многая літа, – написав співак.

Шанувальники приєдналися до привітання, залишивши різноманітні побажання, а також не пропустили можливості припустити, що Таюне і є таємною дружиною Олега.

  • Чому не можна просто написати – Люба дружина.
  • Теплі слова для своєї коханої.
  • Діамант і талісман команди Олега Винника!
  • Приєднуємося до такого чудового посту!
  • Приховуєте її.
  • З іменинницею вас! – пишуть у коментарях до посту.
Читайте також:
Олег ВинникСпав по 18 годин: Винник розповів про хворобу та скасування концертів

Олег Винник старанно приховує своє особисте життя і ніколи його не коментує. Лише в одному із шоу співак натякнув, що в нього є діти, проте скільки і хто саме – розкривати не став. Також артист ніколи не говорив, хто саме його дружина.

Шанувальники давно підозрюють, що таємна дружина Олега Винника – його бек-вокалістка Таюне, оскільки жінка завжди перебуває поряд.

Проте ні сам Олег, ні Таюне ніколи не відповідали на ці запитання, однак і не спростовували їх. Також варто зазначити, що в українській Вікіпедії як дружина співака зазначена його бек-вокалістка.

Теги
Олег Винник
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка