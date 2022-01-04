Український співак та улюбленець тисячі жінок Олег Винник зворушливо привітав свою бек-вокалістку Таюне (справжнє ім’я – Таїсія Сватко) з днем ​​народження.

Сьогодні, 4 січня, Таюне виповнилося 48 років. В Instagram Винник опублікував фото жінки, супроводжуючи його привітанням.

– Квітуча Таюне, з днем ​​народження! Нехай твій голос звучить в унісон із серцями мільйонів людей, краса та молодість захоплюють та надихають, а життєвий шлях буде світлим та щасливим! Многая літа, – написав співак.

Шанувальники приєдналися до привітання, залишивши різноманітні побажання, а також не пропустили можливості припустити, що Таюне і є таємною дружиною Олега.

Чому не можна просто написати – Люба дружина.

Теплі слова для своєї коханої.

Діамант і талісман команди Олега Винника!

Приєднуємося до такого чудового посту!

Приховуєте її.

З іменинницею вас! – пишуть у коментарях до посту.

Олег Винник старанно приховує своє особисте життя і ніколи його не коментує. Лише в одному із шоу співак натякнув, що в нього є діти, проте скільки і хто саме – розкривати не став. Також артист ніколи не говорив, хто саме його дружина.

Шанувальники давно підозрюють, що таємна дружина Олега Винника – його бек-вокалістка Таюне, оскільки жінка завжди перебуває поряд.

Проте ні сам Олег, ні Таюне ніколи не відповідали на ці запитання, однак і не спростовували їх. Також варто зазначити, що в українській Вікіпедії як дружина співака зазначена його бек-вокалістка.